Nery Rodríguez: “Debemos pensar a Villa Cañás como ciudad y apunto a recategorizar el Hospital”

Estas son algunas de las frases y propuestas, de cara a las PASO de septiembre:

“Mi prioridad es escuchar a la gente de los barrios porque encuentro problemáticas de todo tipo cuando me acerco, y han quedado al desnudo con la pandemia”.

“Nos encontramos con gente en situación de vulnerabilidad (...) nosotros estuvimos y vamos a seguir estando con esa gente, porque los primeros son los últimos”.

“Me gustaría mejorar el espacio público y que la gente se lo apropie como tal”.

“Veo que hay muchas calles deterioradas que pueden generar un peligro para quien circula. Hay que mejorarlas y mantenerlas”.

“Yo quiero ser ese nexo de gestión entre Provincia y Nación para poder traer políticas públicas a Villa Cañás”.

“Debemos pensar a Villa Cañás como una ciudad y apunto, en el tema de salud, a recategorizar el Hospital porque estamos teniendo un hospital rural cuando somos una ciudad”.

“Tenemos que tener un hospital con otra complejidad para ampliar sus instalaciones y poder tener más profesionales”.

“Villa Cañás puede estar mejor y a eso quiero apuntar con los ejes fundamentales de educación, salud y trabajo”

“Necesitamos que nuestros jóvenes se hagan acá y sean parte del circuito productivo local (...) Es generar más oportunidades para que más chicos puedan volver después de estudiar”.

“Dentro del Concejo, tengo buena relación con el resto de los concejales y nunca tuve inconvenientes (…) Y con el intendente Gizzi siempre he estado en contacto, le he consultado y me ha respondido. Estoy para consensuar y al ser oposición hay cosas en las que me voy a diferenciar pero siempre desde el diálogo”.

Acompañan a Nery Rodríguez en la lista de precandidatos al Concejo: Jaqueline Bertoldo, Gustavo Campo, Carina Olivera, Hernán Rivera y Mónica Goños.