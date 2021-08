Estas fueron algunas de las frases y propuestas que manifestó, en plena campaña para las PASO del 12 de septiembre próximo:

“Tengo muchas propuestas si soy elegido, como para Bomberos Voluntarios, el Colegio Nacional y otros”.

“Respecto al Nacional, hace del año 1929 que ningún integrante de la comisión de la Sociedad Argentina hizo algo y se quería expropiar”.

“El 20 de noviembre del año 2018 me autorizan desde la cooperadora del Colegio y viajé a Rosario a Inspección de Personas Jurídicas y solicité un informe de la Sociedad Argentina que respondieron el 5 de diciembre y donde decía que la Sociedad estaba acéfala, por eso le hice la denuncia penal a todos los del directorio”.

“El fiscal (en ese momento) Mauro Blanco dijo que estaban cobrando algo que no debían, que era un delito. Pero después todo quedó en nada”.

“Yo quiero ser concejal para ir a Santa Fe y llegar al gobierno”.

“En 2020 fui a hablar con Caffa (Bomberos Voluntarios) y le dije que hagan el bono nuevamente y no podían porque estaba la denuncia que yo hice y fui a levantarla y empezaron en agosto -de 2020- porque si no lo hacían no podían pagar a los cuarteleros”.



“A Bomberos también les pregunte cuánta plata les aportaba el municipio y me dijeron 16 mil pesos, entonces yo presenté un proyecto de ordenanza en julio de 2020 para que la Municipalidad se haga cargo del 50 por ciento del sueldo los tres cuarteleros. Luego de eso empezaron a darles 40 mil pesos y en 12 meses les están debiendo 936.600 pesos a Bomberos”.

“Los Bomberos y el Hospital son las dos instituciones más importantes de Villa Cañás”.

“Si la gente quiere salir de este sistema monopólico que tiene Villa Cañás, me tiene que votar sino seguiremos así”.

“Si entro al Concejo voy a hacer cumplir la Ordenanza de Agroquímicos, ya que acá hay una empresa que no puede trabajar en la ciudad y tenía tiempo hasta 2014 para irse. Si soy concejal se van a tener que ir”.

“Del 15 al 28 de febrero de 2018 murieron siete personas de cáncer. Si un Presidente dejó un país sin trabajar por la salud de todos el año pasado, cómo no se van a poder ir ellos”.