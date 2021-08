Hoy comienza la devolución de Ganancias para los jubilados

Los que ganan menos de $150.000 en bruto u 8 haberes mínimos -si cumplen las condiciones establecidas por la ley- van a cobrar sin el descuento del Impuesto a las Ganancias.

La devolución de lo descontado en el primer semestre del 2021 se hará en 2 cuotas.



Son 130.000 jubilados y pensionados que dejarán de pagar Ganancias y otros 30.000 pagarán menos. Alcanza a otros 70.000 beneficiarios de cajas no transferidas a la Nación y a otros más que cobran por regímenes especiales.



Según la nueva ley, al igual que los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados están exentos de Ganancias si ganan menos de $150.000.



El tope es el de 8 haberes mínimos (hoy de $184.520), además no tienen que tributar el Impuesto de Bienes Personales y tampoco tener otros ingresos, y si los tienen, por ejemplo, alquileres, deben ser inferiores a $167.678 anuales.



Para determinar si se aplica el mínimo no imponible o los 4150.000, Anses chequeó lo informado por los contribuyentes en las declaraciones juradas de ingresos por el sistema Siradig de AFIP.



La demora en la aplicación de la nueva ley se debe a que cuando fueron aprobadas y difundidas las nuevas normas del impuesto, Anses ya había enviado las liquidaciones de junio y julio a los centros de pago. Es por esta razón que la medida empieza a correr desde agosto.