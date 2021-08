Verónica Elisei pide flexibilizar los velatorios de los fallecidos por Covid

“Esta vecina me trajo su inquietud de por qué debía enterrar a su familiar en tierra y no en nichos comunes. A partir de allí, comencé a investigar y leímos el informe del equipo argentino de Antropología forense y ahí dice que el cuerpo sin vida no porta el virus, es decir, que epidemiológicamente no se produce el contagio”, señaló la edil cañaseña.

“En Villa Cañás se venían manejando con el protocolo de Santa Fe, que decía que los cuerpos debían ser cremados al principio y a medida que fue pasando se llegó a esta resolución”, amplió.

A la vez dijo que comunicó con autoridades de Rufino, donde desde noviembre de 2020 “por decreto se están manejando de esta manera”.

“Aquel que decida cremarlo o enterrarlo lo puede hacerlo y si quiere hacerlo en un nicho o una bóveda también pueden hacerlo”, describió Elisei.

Reconocimiento y velatorio

En el informe también se detalla qué hacer para reconocer el cuerpo sin vida del ser querido, a lo que la concejal dijo que “el familiar puede reconocerlo, algo que no se está haciendo acá. Te lo entregan ya con la bolsa sellada”, desarrolló y a la vez dijo que llevará este párrafo del reconocimiento a Coevical para que sea tratado y tenido en cuenta. Aunque admitió que “no han sabido escuchar” en otros momentos cuando han solicitado que los velatorios sean más flexibles. “En este informe se habla también que el cuerpo al no contagiar un velorio podría hacerse pero lo peligroso es la gente que va, es decir, el contagio puede darse entre los que van pero teniendo los cuidados necesarios se podría llevar a cabo”.

“Es terrible tener que despedir a un familiar así, es muy triste”, sostuvo Elisei.

Para finalizar, indicó que consideraba que del proyecto presentado se podría aprobar lo que respecta a la parte de la última morada (cementerio), para que el familiar pueda elegir dónde descansará su ser querido.