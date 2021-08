El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, negó hoy haber autorizado el festejo de cumpleaños que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, realizó en diciembre pasado, y señaló que hubo "una comunicación acerca de una pequeña reunión íntima, y no una con 70 personas".

Ante la denuncia en su contra, presentada en medio del escándalo por el festejo de la primera dama Fabiola Yañez en la quinta de Olivos en julio de 2020, Carrió había dicho que tuvo autorización de la municipalidad pero Nanni rechazó ese argumento.

"No es procedente el argumento de la 'consulta' al intendente local, sino que se trató de una comunicación acerca de una pequeña reunión íntima, y no una con 70 personas", afirmó el intendente en Twitter y agregó: "Exaltación no estaba 'liberada'. En ninguna foto se verifica cuidado de distanciamiento y uso de tapaboca".

El jefe comunal se expresó así cuando el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández -históricamente enfrentado con Carrió- salió al cruce de la dirigente de la Coalición Cívica y le preguntó, también a través de Twitter, a Nanni si había emitido un "acto administrativo", es decir, una autorización formal.

No obstante, Nanni ratificó sus dichos en declaraciones televisivas, al afirmar que "no hubo más que un llamado telefónico" en el que Carrió le "manifestó que era un evento de su círculo íntimo, con los más allegados".

El intendente sostuvo que la charla con Carrió "se dio en un marco de confianza y dando por entendido que se iban a cumplir las restricciones impuestas por el DNU presidencial", y remarcó que "no hubo acto administrativo".

"Uno no puede imaginar que se iba a desarrollar un evento con esa cantidad de personas y con shows en vivo", disparó Nanni, en alusión a lo que se afirmó en la denuncia presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten.

La presentación contra Carrió por presunta violación del decreto que estableció restricciones ante la pandemia de Covid- 19 coincidió con la que se presentó contra el presidente Alberto Fernández por su participación en el festejo realizado en la quinta de Olivos por su pareja.

Días atrás, Carrió dijo que se sintió "muy triste" cuando supo de la denuncia y que sintió "por primera vez" ganas de irse del país, al tiempo que afirmó que en la reunión realizada en su casa "todos estaban hisopados, fue al aire libre y con autorización de la Intendencia".

Ahora, el abogado Kalbermatten reclama los PCR negativos que informaron los invitados y los músicos contratados para el festejo en la casa de la líder de la Coalición Cívica. (NA)