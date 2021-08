Boca espera el regreso de Villa esta semana: ¿vuelve con otra oferta del Brujas?

Tras haber conseguido la primera victoria de la Liga Profesional, en Boca empieza a salir el sol de la mano de Sebastián Battaglia y el Xeneize buscará este miércoles conseguir otro triunfo, cuando visite a Platense en Vicente López. Sin embargo, la semana del Mundo Boca no solo tendrá el duelo ante el Calamar como foco principal, porque en estos días puede haber novedades por Sebastián Villa.

Villa lleva más de 20 días alejado de Boca, donde tiene contrato hasta 2024. El 30 de julio avisó que se llevaba sus pertenencias del predio de Ezeiza con la intención de no volver más y ser transferido. Como si fuera poco, unos días después salió a la luz la noticia de que había viajado a su Colombia natal: en primera instancia iba a ser por 10 días, para acompañar a su madre por un problema de salud, sin embargo, solicitó una extensión del permiso que necesita por la causa de violencia de género que todavía tiene abierta, y lo consiguió.

El colombiano tiene hasta este jueves 26 para regresar a la Argentina, aunque todo parece indicar que regresará antes y entre lunes y martes podría estar aterrizando en Ezeiza. Villa deberá realizar un aislamiento de una semana, que coincidirá con los días que quedan en el mercado de pases del fútbol europeo. Y justamente el jugador sigue teniendo , aunque hasta el momento los números que propuso el Brujas de Bélgica estuvieron muy lejos de lo pretendido por Boca.

Pero desde el lado de Villa confían en acercar las partes en estos días. ¿Cómo? Sostienen que el Brujas hará una nueva oferta en estos días, donde todo el dinero que pongan será para Boca, que no tendría que compartir la suma con Deportes Tolima, el dueño de 30% del pase. Es que el club colombiano, según dicen, aceptaría no cobrar su parte del pase ahora y convertirse en socios del Brujas pensando en una venta a futuro y en el hecho de resolver esta situación actual que no los beneficia a ellos para nada tampoco.

La gran incógnita pasa por saber si ese monto será aceptado por Boca y qué es lo que harán en caso de una nueva negativa. "Lo que hizo Villa nos cayó muy mal. Nos molestó muchísimo. Se hizo mucho por él, pero todo su caso lo debe evaluar el departamento jurídico. El caso Villa se resuelve con abogados, no hay otro lugar. Queremos jugadores que quieran jugar en Boca Juniors. El que no quiera, se va", declaró Jorge Amor Ameal en los últimos días, consultado por la situación de Villa. ¿Habrá lugar para el cambio de postura de ambos lados? ¿Llegará la oferta que todos esperan para ponerle fin a semejante polémica? ¿Quedará colgado hasta fin de año? Preguntas que se empezarán a responder en los próximos días.