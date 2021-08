PSG presentó a Messi en el Parque de los Príncipes: "Vine al lugar ideal para ganar otra Champions"

Lionel Messi fue presentado oficialmente esta mañana como nuevo jugador de Paris Saint-Germain con un conferencia de prensa en el auditorio del estadio Parque de los Príncipes. Después de un agitado martes, en el que viajó de Barcelona a París para realizarse los chequeos médicos y luego firmar su contrato, Leo atendió a la prensa como flamante jugador del PSG, junto al presidente del club Nasser Al-Khelaïfi.

Messi y su nueva vida en París



"Lo único que pedí es que mi familia pudiera estar bien. Es una experiencia nueva. Estoy preparado y al final es fútbol. El fútbol es igual en todos lados. Tengo amigos en el vestuario y esto me ayudará. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también".



Messi y su llegada al PSG: "Todo el vestuario y el cuerpo técnico influenciaron y mucho"



"Cuando vimos que era posible, lo primero que hice fue hablar con Pochettino. Somos los dos argentinos y eso facilita las cosas. Hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. El plantel que tiene el PSG hizo mucho para que yo eligiera este club".





Al-Khelaïfi y sus dichos por la polémica del Fair Play Financiero





"Lo hemos dejado muy claro. Lo estaba esperando. Siempre decimos que seguimos el 'fair play' desde el día que comenzamos. Siempre seguiremos la normativa. Con nuestra gente siempre miramos antes de hacer nada", dijo el presidente del PSG. Y, sobre la chance de Mbappé continúe en el club, lanzó: "Ha dicho que quiere un equipo competitivo. No hay excusa ya. No se puede hacer más".



Messi, su mensaje a los culés y la posibilidad de enfrentar a Barcelona



"Antes de irme ya dije al aficionado del Barça. Siempre estaré agradecido. Esa es mi casa. Viví muchas cosas allí. Ellos sabían que iría a un equipo fuerte. Me conocen, saben que me gusta ganar. Quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar. Si pasa, por un lado será lindo volver a Barcelona. Y por otro lado será muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Pero es fútbol y puede pasar".



El vestuario, uno de los puntos clave de la llegada de Messi al PSG



"Está claro que sí, que tengo gente amiga y conocida en el vestuario. Tanto el PSG como yo buscábamos lo mismo antes de estar separados y ojalá lo podamos conseguir. Ney fue una de las causas, también Di María, Paredes... eso también hizo mucho para elegir venir a este lugar".





Messi: "Mi objetivo y me sueño es ganar otra Champions"



Leo dejó volvió a dejar en claro cuál es su anhelo para esta nueva etapa y lanzó: "Caí en el lugar ideal para tener más chances y poder conseguirlo".





Lionel Messi, sobre la clave para intentar darle la Chmapions League al primer PSG



"No es fácil. Hay veces que poder tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Es fútbol y los pequeños detalles te pueden dejar afuera. Sabemos lo difícil que es la Champions. El París también lo sabe. Estuvo muy cerquita estos últimos años. Es una competición donde están los mejores y es difícil ganarlo. Hace falta un grupo unido y un poquito de suerte. Siempre la suerte está o se busca. No siempre gana el mejor. Es una competición especial y todo el mundo la quiere"



Messi: "No sé cuándo debutaré"



"Más de un mes parado llevo. Ayer vi a Pochettino y al cuerpo técnico. Tendré que hacer una pretemporada y estar bien. Quiero jugar lo antes posible, pero no te puedo decir una fecha. Según me vaya sintiendo y el cuerpo técnico decida que es el momento"



Messi, sobre el súperequipo del PSG



"Una locura poder compartir el día a día con esta plantilla. Mucha ilusión por empezar a entrenar y competir porque lo voy a hacer con los mejores. Eso siempre es lindo, es hermoso poder vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso".



Messi: "Tengo intacta las ganas de seguir ganando y por eso vengo a este club"

El argentino también le agradeció a la gente y aseguró: "Estoy seguro que vamos a disfrutar de este tiempo".

Messi: "Estoy muy feliz"

"Mi salida de Barcelona fue muy dura porque fueron muchos años, pero nomás llegar acá la felicidad fue enorme. Sinceramente quiero que pase todo esto rápido. Quiero empezar a entrenar, no aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Quiero agradecer a todo el club por cómo me trataron".

Nasser Al-Khelaïfi: "Es un día histórico para el mundo del fútbol"



"Estoy muy contento y orgulloso de poder presentar a Messi como jugador del PSG. Es un día histórico e increíble para el club y para el mundo del fútbol. Es un momento fantástico para nosotros. Leo es el único en ganar seis Balones de Oro. Ha hecho el fútbol mágico y es un honor tenerlo aquí. Será muy bonito. Recuerdo que el primer día que empezamos, había gente que se preguntaba qué haríamos. Tenemos un gran proyecto de estar hoy donde estamos. No es ningún secreto que con este jugador había un gran deseo de las dos partes para que esto fuera posible. Leo, quiero agradecer a ti y a tu familia la tarea que habéis realizado por el club y para los aficionados. Muchas gracias".