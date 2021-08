En campaña: el Presidente inauguró 100 obras y criticó "coaching" de la oposición

"En estos días pude hacer un poco de zapping y escuchar un poco de voces. Escuchaba a alguien que repetía que `había que estar cerca de la gente´: se ve que un coaching le dijo `hablá de la gente´. Se ve que no estaban acostumbrados a estar cerca de la gente", sostuvo el mandatario.

Al encabezar desde el partido bonaerense de Quilmes la inauguración de 100 obras en distintas provincias, el jefe de Estado negó que los dirigentes del Frente de Todos sean parte de una "casta política" y subrayó: "Nacimos rodeados de trabajadores, conocemos lo que le pasa a nuestra gente".

"No tenemos muy incorporado en nuestro léxico político la palabra `gente´, pero tenemos incorporado en el alma es el compromiso con cada argentino que está necesitando en este país. No hablamos a la gente, hacemos por la gente", señaló Alberto Fernández.

"Tengo la tranquilidad de que no les mentí: trabajé para cada argentino y cada argentina y empezamos por los que peor estaban. A veces me pregunto por qué proponen los debates de este modo y por qué no podemos proponer una campaña política que tenga la honestidad de decir que vivimos los peores dos años de la humanidad y acá estamos, todavía cantamos", indicó.

Y añadió: "Quiero convocarlos a la reflexión a todos. Demasiado padeció la Argentina en los cuatro años previos a la pandemia y los dos años de la pandemia. El deber que tenemos los que hacemos política es parar el padecimiento de nuestra gente".

"Ahí no mas está la puerta de salida de la pandemia y cuando crucemos esa puerta, vamos a hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer y la pandemia no nos dejó", señaló.

"Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer: que no nos confundan. Nosotros no hablamos de la gente, estamos y somos la gente. Nacimos en el pueblo, somos parte del pueblo" destacó.

Al referirse a la inauguración de las obras, manifestó: "No vinimos a hacer publicidad con esta obra, vinimos a disfrutar con ustedes de esta obra que se ha terminado. Hablamos menos de la gente, trabajamos para la gente, hacemos con la gente".

"Es una pena que se haya tardado tanto. No sé qué políticas se habrán cocinado acá, pero la verdad es una lástima que se haya postergado tanto un lugar tan importante y tan central para el desarrollo de Quilmes", lanzó el Presidente, con la ironía destinada al chef y dirigente del PRO Martiniano Molina, quien gobernó el distrito entre 2015 y 2019.

En ese sentido, destacó: "Cuando llegamos, las obras estaban paralizadas en todo el país: incumplimientos con muchos constructores; contratos de un invento que habían hecho que se llamaban las PPP, un formidable negocio para algunos, un formidable desastre para el Estado y no eran ventajosos para el pueblo".

Obras

Las obras anunciadas hoy forman parte de un total de 1.819 proyectos vigentes que se desarrollan en todo el territorio nacional y abarcan trabajos de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, hídricas, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social.

En Quilmes, el mandatario dejó inaugurada la rehabilitación vial de la avenida Santa Fe, entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano, que contó con una inversión de 551,6 millones de pesos.

Entre las obras que quedaron habilitadas se encuentran el azud de derivación sobre el Río Salado, junto al canal de enlace y empalme al canal de Dios (Cruz Bajada), en Santiago del Estero, con una inversión de 2.682 millones de pesos; y el reacondicionamiento del sistema canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas (tramo San Francisco - Carcarañá) en Córdoba con un presupuesto de 1.507 millones de pesos.

Además, se presentaron la autopista RN 22 Chichinales – Cipolletti (tramo acceso a Fernández Oro - acceso Parque Industrial Cipolletti y tramo acceso a Godoy-acceso Cervantes), en Río Negro, en la que se invirtieron 8.070 millones de pesos; y finalmente 61 kilómetros de Ruta Provincial N11, entre General Lavalle y Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, con 2.546 millones de pesos de inversión.