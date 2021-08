La tormenta del domingo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores volvió a dejar expuestos a algunos estadios del fútbol argentino y La Bombonera fue uno de ellos. En varios sectores del campo de juego de la cancha de Boca, la intensa lluvia y el sistema de drenaje no permitieron que el césped estuviese en condiciones y la pelota se frenó varias veces, complicando el trámite del partido.

Lo cierto es que después de 1-1 entre Boca y Argentinos, Riquelme se fue muy poco conforme con lo que vio del campo de juego y tomó la decisión de anticipar los trabajos que estaban pactados para diciembre. Tal es así, que este lunes hubo una comunicación con la Asociación del Fútbol Argentino en busca del visto bueno para mudar la localía, como hizo River el año pasado, aunque con alguna diferencia.

La decisión en Boca es no ir al estadio de ningún club -como hizo el Millonario haciendo de local en la cancha de Independiente- sino que la principal opción es hacer de local en el estadio Ciudad de La Plata y no descartan en alguna oportunidad mudar la localía a otra provincia: el flamante Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, aparece como una posible opción para algún encuentro.

Los trabajos en el campo de juego, que implicarían levantar todo el césped para poder mejorar el sistema de drenaje, están previstos por un período de dos meses, por lo que en octubre podría darse el regreso de Boca a su estadio, si todo sale bien. ¿Podrán solucionarlo de una vez por todas?

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN A BOCA DE LOCAL HASTA OCTUBRE EN LA LIGA PROFESIONAL

Fecha 7 vs. Patronato (22/8)

Fecha 9 vs. Racing (29/8)

Fecha 11 vs. Defensa y Justicia (15/9)

Fecha 13 vs. Colón (26/9)

Fecha 15 vs. Lanús (10/10)

Fecha 17 vs. Godoy Cruz (20/10)

Fecha 19 vs. Gimnasia (31/10)