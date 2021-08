Personal de la Policía de Acción Táctica, que se encontraba operando en inmediaciones Fortín el Hinojo y Jacinto Gàndara en horas de la tarde, detuvo a tres sujetos que se trasladaban en una moto sobre la cual había un pedido de secuestro por robo en la localidad de Murphy.

La detención ocurrió a las 15:00 cuando el personal de las PAT se encontraba realizando tareas preventivas cuando por el puesto de control pasaron tres jóvenes en una moto Mondial 110 cc color negro.



En la oportunidad detuvieron el avance y se los identificó a los tripulantes y al moto vehículo comprobando que sobre los jóvenes no había impedimento legal en tanto que no ocurrió lo mismo con la moto, sobre la cual hay un pedido de secuestro activo por robo denunciado el 27 de julio en la localidad Sub Comisarìa 10 de Murphy.



Se procedió a la aprehensión un menor y dos mayores y el secuestro del rodado trasladando procedimiento a Comisaría 14 de Venado Tuerto.