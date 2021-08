Gizzi: “Si esperamos respuesta del gobierno provincial, no haríamos obras”

Haciendo un resumen de la primera parte del año, atravesado también por la pandemia, el intendente municipal Norberto Gizzi describió cómo fue el trabajo de gestión ante Casa Gris durante 2020 y parte de este año.

“Lo dificultoso fue que todas las gestiones eran vía Zoom, que no es lo mismo que hablar cara a cara con un ministro o funcionario”, señaló el mandatario.

Y rescató del anterior gobierno provincial “la presencia permanente en el territorio”. Aunque manifestó que la pandemia impidió este contacto “hubo momentos en que las medidas se distendieron y los ministros igualmente no han venido. Solo tuvimos contacto con José Freyre (secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia) y algún ministro”.

Sobre el gobernador Omar Perotti, Gizzi declaró que recién pudo estar en forma presencial con él “hace 15 días en Elortondo para la entrega de un anticipo de Obras Menores 2019. Pero falta comunicación, yo me enteré la noche anterior que tenía que viajar”.

Programas y proyectos

Sobre lo realizado en la ciudad, el Intendente destacó que la Municipalidad de Villa Cañás fue pionera con el Programa Primer Terreno, que luego fue replicado en otras localidades: “Fue todo un éxito, pudimos llegar a 250 familias. Muchos dicen que tienen el terreno pero lo importante es la vivienda y eso se logra, porque cuando propietario de ese terreno lo hipoteca puede sacar un crédito. Además tuvimos la suerte de poder ensamblarlo con el Procrear pero también se puede hacer una vivienda prefabricada o dentro de los programas Lote Propio, Canasta de Materiales”.

“Vendimos 98 lotes primero, después 54 y por último 90”, agregó y dijo que para la última etapa resta la infraestructura pero desde la Provincia no les aprueban los proyectos para el Plan Incluir.

“No lo recibimos porque va destinado solo a los gobiernos del mismo color que la Provincia. En la región solo dos localidades pequeñas fueron beneficiadas”, denunció.

“Y estamos hablado de un monto importante, entre 37 y 40 millones de pesos, que espero que salga pero no estoy seguro que pase”.

Pavimento e iluminación

Sobre este aspecto, el jefe municipal contó que para esta obra tan importante para la ciudad está en proceso la planta hormigonera, realizada con recursos propios y “permitirá hacer cordón cuneta, pavimento y bacheo”.

Y enfatizó: “Si esperamos al gobierno provincial no haríamos obras. Solo recibimos un anticipo de Obras Menores 2019, falta 2020 y presentar 2021”.

Además detalló que tienen proyectado un plan de iluminación: “Para la Vía de la Salud dando continuidad de avenida 50 a la calle 36; ya hemos comprado las columnas y además cerramos la compra de luminarias y cableado. También se hará una segunda etapa de iluminación de avenida 64 a la Rotonda pero lo vamos a hacer desde el Municipio y con recursos genuinos”, cerró.