Ante el avance de la vacunación en la ciudad y la estrategia que articula el Municipio, la secretaría de Acción Social, Melisa Manzino detalló a FM Sonic que “hubo un gran porcentaje de la población que se inscribió”, advirtiendo que ese número es de entre un 70 y 80 por ciento y al resto los “instamos a que se inscriban y quien no pueda hacerlo por sí mismo está disponible la Oficina de Producción y Empleo, donde se está haciendo desde el inicio el registro para la vacunación”.

Y explicó que este trabajo se realiza desde el comienzo de las inscripciones, cuando debían anotarse adultos mayores que quizás no sabían manejar internet. “Entonces se lo asistió, llega el aviso a un mail de la oficina municipal, se habilita ese turno y se comunican con cada persona”, graficaba.

“Hay algunos números de trámite (requerido para la inscripción) que no permitían el acceso al sistema y en esos casos desde el Juzgado nos brindaron el último numero de trámite que es el que piden. A su vez, quienes tenían libreta de enrollamiento se lo inscribía a través de un 0800, pero si esa persona está dentro de la franja de grupo ya vacunado puede acercarse al Hospital y consultar con su número de documento y podrán vacunarse”.

Agregando que “todas las situaciones, sea cual sea, se resuelven”.

Menores con comorbilidades

A su vez, desde el Municipio colaboran con las familias de jóvenes menores de 18 años que presentan algún factor de riesgo y que necesitan la vacuna anticovid, pero específicamente la Pfizer o la Moderna, aprobadas para esa franja etaria.

“Desde el Municipio, hicimos un relevamiento y en la ciudad tenemos cinco chicos con estas características. Para ayudarlos en su problemática nos comunicamos con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para saber cómo avanza todo, porque toda la información que se recibe es por los medios de comunicación o bien de algunos papás que están en contacto con otras familias que viven la misma situación”.

La última información al respecto es que la vacuna Moderna, ya aprobada para menores, comenzó a ser distribuida en las provincias y la inscripción ya se encuentra abierta en el sitio de la Provincia de Santa Fe. Resta saber cuándo comenzará la inoculación.

“Para estos chicos fue mucho más difícil que para el resto, porque nunca volvieron a la escuela por el riesgo de contagio. Hace prácticamente un año y medio que están en esta situación, no solo ellos sino sus familias”, dijo Manzino.

Y agregó que lo que coordinaron entre el Municipio y el Hospital es la vacunación anticipada de su grupo familiar, para prevenir del Covid-19 a los jóvenes afectados.