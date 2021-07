Alberto Fernández viaja a Perú para asistir a la asunción de Pedro Castillo

La diputada radical indicó que hay sectores de la producción como el gastronómico y el turismo que aún no recibieron respuestas.

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que esperó a que "se vacunaran todos los que tienen comorbilidad", y explicó: "Yo tengo 62 años, me tocaba un turno"

El ex gobernador ingresó este miércoles a un sanatorio céntrico. Se descartó que haya contraído coronavirus.

El ex presidente aseguró que será "una persona de consulta" para Juntos por el Cambio.

"Lamento que el hospital de Coronda no se haya puesto en funcionamiento y Rafaela que estaba licitado no fuera continuado. Y que el Regional Sur de Rosario no fuera tomado en consideración por la gestión actual. Estos son errores que seguramente hay que revisarlos", resaltó la exministra de Salud.