“Vamos a hablar de internas cuando sea el momento”, sentenció esta mañana el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consultado sobre la disputa entre las dos listas que el Frente de Todos llevará a las PASO del 12 de septiembre luego de no concretarse la unidad en la provincia.

En el marco de la inauguración del nuevo anexo de la escuela de Artes Visuales “Juan Mantovani” en la ciudad de Santa Fe, el mandatario santafesino intentó desviar las preguntas de la prensa sobre la situación en el seno del oficialismo, cuyas negociaciones fraguaron, finalmente, en la presentación de dos propuestas de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales, con la denominada Celeste y Blanca, avalada por el propio Perotti, y la llamada Santa Fe de Pie, fogoneada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

“Creemos en una etapa diferente con gente nueva participando, por eso he tomado la decisión de acompañar, pero no me van a escuchar en esta campaña ningún tipo de agravio”, argumentó el gobernador luego de conocerse que integrará la suplencia de la senaduría en la nómina que lleva a Marcelo Lewandowski para ocupar una banca en la Cámara Alta.

“Me gusta decir dónde estoy parado y a quién acompaño. Creo en un proyecto nacional pero con una impronta propia de los santafesinos”, afirmó Perotti, quien insistió en "desdramatizar" las PASO, en tanto "forman parte del juego de la democracia".

En cuanto a la lista que integrará la vicegobernadora Alejandra Rodenas, encabezada por Agustín Rossi, el gobernador se limitó a contestar: “cada uno tiene el derecho a participar. Espero que cada uno pueda dar sus aportes para mejorar la gestión”