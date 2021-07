En Jesús María 2022 pedirán certificado de vacunación: "No se va a poner en riesgo la salud de los argentinos"

El festival Jesús María confirmó que realizará su edición 2022 y desde la organización adelantaron que pedirán certificado de vacunación obligatorio así como también barbijo y un aforo limitado.

“Será requisito fundamental para el próximo festival cuando se haga, tener sí o sí el certificado de vacunación completo”, Nicolás Tottis, presidente de la comisión del evento.

En su ronda de declaraciones, explicó que "no es que estás exigiéndole a la persona que se vacune, sino que esa persona que no está vacunada puede poner en riesgo la vida de otras personas". Y agregó: "Esto no tiene antecedentes, tenemos que ir viendo que hizo el resto del mundo para ver cómo implementar los eventos masivos en nuestro país”.

A pesar de no tener una fecha clara de cuándo se realizará la jornada festiva, Tottis explicó que "la vuelta tiene que ser con vacuna, con barbijo y con aforo de gente".

“Entras a la aplicación Cuidar y te fijas el día de vacunación y cuál te pusiste. Tenés la vacuna y la entrada vas pasando”, describió como un protocolo posible.