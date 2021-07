Pamela, es la primera candidata trans a presidenta comunal del país

En horas de la mañana de hoy, la candidata a la Comuna de Alcorta, mantuvo un dialogo con Oscar Canavese & Cristian Antonioli en el aire de Fm Sonic, en el que conto por que quiere ser Presidente Comunal de dicha localidad.

“Nací, me crié y crecí en Alcorta y después de muchos años dije quiero trabajar por mi pueblo”, cuenta a Sur 24 Pamela Rocchi que esta semana hizo oficial su precandidatura para jefa comunal por el Frente Progresista Cívico y Social. De raíz socialista, quien fuera directora provincial de Inclusión Trans durante el gobierno de Miguel Lifschitz y actual asesora de la diputada provincial Clara García, hoy se encamina a ser la primera mujer trans en postularse para presidenta comunal en el país. Al menos hasta el cierre de listas que será este viernes 9.

“En Santa Fe ya se han presentado candidatas trans pero a cargos legislativos como en Rosario, Tostado, Campo Hardy y varios lugares”, manifestaba Rocchi que hasta el momento competirá con cuatro candidatos del PJ, con el oficialismo que es Cambiemos y predice que dentro de su espacio no habrá internas.

“Yo hace 10 años que trabajo en política, en ese recorrido estuve en la Comuna de Alcorta, fui asistente de la concejala (de Villa Constitución) Analía Martín y durante muchos años trabajé y me capacité porque en algún momento quería cumplir este sueño de gobernar Alcorta”, señalaba y añadió que su pueblo le “dió un montón y soy quien soy porque Alcorta no me discriminó, no me echó y siempre pensando que en algún momento iba a llegar a gobernarlo; lo intenté varias veces, pero no se daba o no tenía la edad o no era el momento”.

Hoy ese momento lo compartirá con Mauro Pane, bombero de la localidad, que pertenece a un sector de la UCR y la lista la completan Betiana Vargas Paolucci, Jorge Toloza, Sergio Grassi, Ana Pasini, Jairo Brik, Sergio García, Alejandra Franceschini, Adriano Dell Elce, German Plucinski, Analía Studer, Adrian Gallina, Norma Garcilazo, Néstor Lanzillota y Natalia Belletti.

El recuerdo y el apoyo de Lifschitz

Muy ligada a la política de Miguel Lifschitz, Pamela cuenta que tras la muerte del ex gobernador tomó la decisión. “Antes de su muerte lo había hablado con él estas ganas terribles que tenía y él apoyó ese deseo mío y ahí me dije que era el momento porque soy joven (Pamela tiene 35 años) y tengo ganas de trabajar por Alcorta. Y así se lo planteé al Partido Socialista de mi pueblo y estuvieron de acuerdo. A la vez me convocó Mauro Pane y me dice que tenía ganas de participar y hace un año que nos empezamos a juntar y a charlar de cómo queremos a Alcorta y no nos importaba quién iba primero o segundo, lo importante eran los proyectos que teníamos en común. Y en una reunión dijo adelante de todos que yo tenía que ser la candidata y que sería un placer acompañarme y desde ese día empezamos a construir este sueño”, relató la precandidata del FPCyS que ya anotó su lista para participar en las próximas elecciones.

“El 12 de septiembre (PASO) tendremos la primera encuesta para llegar al 14 de noviembre (Elecciones generales) muy bien. Creo que la gente va a confiar y no en la mujer trans que es candidata sino en Pamela Rocchi que es la vecina del pueblo; que construí y hago política porque me gusta y no soy una improvisada. Y si bien siempre he hablado de diversidad sexual yo puedo también hablar de obras públicas, salud, educación”, sostuvo y contaba que junto a Miguel Lifschitz “trabajamos muchísimo en toda la provincia de Santa Fe y gestionábamos en los ministerios de Salud, de Trabajo, de Educación y creo que estoy preparada para gobernar a nuestro pueblo”.