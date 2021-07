Billetera Santa Fe: solicitan que se denuncie a los comercios que apliquen recargos

En la última semana, la secretaría de Comercio Interior de Santa Fe comenzó a fiscalizar el correcto funcionamiento del programa Billetera Santa Fe en todos los locales adheridos. Según informaron, encontraron algunas empresas que aplican recargos a los clientes que utilicen este medio de pago y se pidió darlos de baja.

“Lo que hacen es poner un porcentaje de recargo, que es lo que a veces ocurre también cuando uno paga con tarjeta de crédito o débito. Se puede denunciar tanto a Plus Pagos (empresa propietaria de la aplicación, como a Defensa al Consumidor de la Provincia”, explicó el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano.

Según remarcó el funcionario, tanto con Billetera Santa Fe, como con cualquier otro medio de pago, “se tiene que abonar el mismo precio que con efectivo”. “Esto es infringir la ley de tarjetas, la de lealtad comercial y la ley de defensa al consumidor”, aseguró.

“Comercio que detectamos que practica esto, se lo da de baja, porque no es una obligación estar en el programa, si no te gustan las condiciones comerciales pueden no anotarse y listo”, señaló Aviano. Además, advirtió que se inicia un proceso judicial que puede terminar en otro tipo de sanciones.

El secretario provincial insistió en la necesidad de que los usuarios denuncien este tipo de prácticas. “Las inspecciones que realizamos son en base a las consultas y reclamos, nos sirve muchísimo para no ir al revoleo. Queremos focalizar en identificar a quienes no hacen las cosas como corresponden”.

Las denuncias se pueden realizar al 0800 555 6768 (opción 3) de lunes a viernes de 7 a 13. También desde el sitio web del Gobierno de Santa Fe en el apartado Billetera Santa Fe, o desde la misma aplicación en el área de reclamos y consultas.