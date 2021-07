Oficializan la creación de un nuevo partido político en Villa Cañas

Una de las sorpresas del comunicado oficial, se refiere a la presentación de un nuevo partido

recientemente conformado a nivel local: Villa Cañas Libre.

Dicho partido, de orientación libertaria, se presenta como una alternativa a los partidos

tradicionalmente ya establecidos. Villa Cañas será, junto con Recreo, la única localidad de la

provincia de Santa Fe donde el ascendente movimiento libertario, ha logrado conformar partido

y presenta listas de precandidatos a concejal.

En recientes declaraciones a medios locales, Ariel Grillo, quien encabeza la lista, manifestó las

razones que llevó a un grupo de vecinos de la ciudad a involucrarse en política y avanzar en la

conformación de un nuevo partido. Al respecto, Grillo declaró: “como ciudadanos de a pie, no

nos veíamos representados por ninguno de los partidos de siempre. Creo que la política se ha

alejado demasiado de la gente, y para muchos se ha convertido en un medio de vida. La política

no debería ser un negocio rentable”.

En redes sociales, el Partido se presenta como una plataforma basada en principios generales,

el respeto a la ley, y a las instituciones, la libertad de las personas para llevar adelante sus

proyectos de vida, la tolerancia, y la transparencia absoluta en todos los actos de gobierno.

“No tenemos experiencia en política”, manifestó también Grillo. “Pero si bien eso podría verse

como una debilidad, creo que esa es nuestra mayor fortaleza. Somos un grupo amplio y diverso,

y formamos equipos de trabajo para tratar las principales cuestiones que hacen a la realidad de

Villa Cañás. No queremos hacer más de lo mismo, queremos acercar el gobierno a la gente,

promoviendo la participación de toda la ciudadanía, reclamando transparencia y atendiendo las

necesidades reales de comerciantes y trabajadores. Queremos que el Estado deje de ser parte

del problema y pase a ser parte de la solución”.

Propuestas

En diálogo con vecinos, comerciantes y productores de la ciudad, los referentes de la nueva

agrupación han consolidado los reclamos y propuestas en cuatro ejes principales:

• Revisión integral de las tasas municipales, para observar la relación con el servicio

prestado, y con miras a una reducción o eliminación de aquellas tasas que operan como

mecanismos espurios de recaudación municipal. Eliminación de las sobre regulaciones

que hoy dificultan o impiden la actividad económica y el empredurismo.

• Digitalización de los trámites municipales, muchos de los cuales hoy todavía se hacen

innecesariamente de forma presencial, con el objetivo de reducir costos al municipio,

y a los particulares, así como ganar en comodidad para los vecinos y reducir el impacto

ambiental.

• Monitoreo del gasto municipal, con eje en la transparencia de compras y

contrataciones, y la publicación de toda información relativa de forma oportuna.

• Ampliar la participación de los vecinos en el armado del presupuesto municipal,

especialmente respecto de la definición de planes de obras e Infraestructura.