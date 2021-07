Brasil: Detectaron una nueva variante de Covid

El final de la Copa América no fue lo último que dejó el torneo internacional en donde argentina se consagró campeón. Es que los especialistas del Ministerio de Salud de Brasil encontraron evidencia de una nueva variante de coronavirus que se había registrado por primera vez en Colombia y que ahora presentó dos casos en el mencionado país.



Se trata de la B.1.621 que llegó a ese país con dos miembros de la delegación del combinado cafetero que hizo base en la capital del estado de Mato Grosso, Cuiabá. Hallada en enero de este año en ese país, la variante ya se propagó por 19 países aunque, cabe destacar, no es de las más letales y hasta es prácticamente similar a la tradicional del Covid-19.

La principal diferencia, según consta en los registros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Europa (CDC) está en la proteína spike del virus que es lo que hace que se transmita. Resta definir, lo que es motivo de estudio hoy en día, el efecto que tienen las vacunas actuales contra esta variante que en Colombia está en el 24% de los casos confirmados.

Un dato no menor es que la mayoría de los estudios sobre la variante B.1.621, que todavía no tiene un nombre como la Alfa, Beta, Gamma o Delta, es que en Colombia no pudieron aun terminar con su secuencia genética ya que no cuentan con la capacidad científica para hacerlo. No obstante ello, en los últimos boletines epidemiológicos del país cafetero las autoridades alertaron por su velocidad de propagación.

La aparición de estos casos en Brasil se dan luego de que el lunes el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina confirmara otros nueve casos positivos de variante Delta en viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay, dos de los cuales tuvieron resultados de test de antígenos positivo al ingresar al país, en tanto los restantes dieron positivo en la PCR de control realizada al séptimo día de aislamiento o ante la ocurrencia de síntomas.

Hasta el momento, en Argentina no se han confirmado casos con variante Delta en personas sin antecedentes de viaje al exterior o relacionados con un viajero internacional. Así fue confirmado en una alerta epidemiológica emitida hoy por la cartera sanitaria.