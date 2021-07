El FMI aclaró que negocia con Argentina un programa convencional a 10 años

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aclaró este jueves que las negociaciones del organismo con la Argentina pasar por un programa de Facilidades

Extendidas que, a diferencia de stand by, son a plazos más largo y con condiciones más estrictas en materia de reformas estructurales de la economía.

"Estamos examinando un programa de facilidades extendidas del FMI para el país" que podría tener una extensión de diez años, dijo Rice en la habitual conferencia de prensa semanal.

El funcionario del organismo multilateral de crédito reiteró los conceptos expresados días atrás tanto por la directora gerente, Kristalina Georgieva, como por los integrantes de la misión argentina, Julie Kozack y Luis Cubeddo, así como el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, en el sentido de lo "muy productivas" que fueron las conversaciones mantenidas en Venecia, en ocasión del desarrollo de una cumbre del G20.

Asimismo, reiteró que "no hay fechas específicas" para sellar el acuerdo que permita renegociar la deuda de US$ 45.000 millones derivadas de los vencimientos del convenio firmado en 2018 por la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

En cuanto a la posibilidad de acceder al "Fondo Verde" que está desarrollando el FMI, Rice sostuvo que es "una cuestión aparte" que podría ser analizada en otro momento.

Rice remarcó que hacia fines de agosto se espera que el Fondo instrumente la ampliación de los Derechos Especiales de Giro, por el que la Argentina obtendrá algo más de 4.300 millones de dólares.