Cinco listas se presentaron para competir por tres bancas en el Concejo Municipal

Por el oficialismo, se presenta una lista encabezada por Anabela Sarbach; en el PJ habrá internas entre dos fórmulas, una liderada por el actual concejal Nery Rodríguez y otra por Rubén “Morocha” Montenegro que nuevamente intentará llegar al Legislativo local. Por su parte, Juntos por el Cambio se presentará con Lisandro Vaccaro como cabeza de lista y la sorpresa de esta elección es la conformación de un nuevo frente independiente llamado “Villa Cañás Libre” liderado por Ariel Grillo, que aún no fue homologado por la Secretaría Electoral de Santa Fe.

Debido a que habrá internas, los cañaseños deberán asistir a las urnas por los candidatos locales el próximo 12 de septiembre y las Generales serán el 14 de noviembre. Desde FM Sonic dialogamos con cada uno de los precandidatos:

Anabela Sarbach

La lista del oficialismo local tiene a la docente Anabela Sarbach como primera candidata y la acompañan Pablo Poquet, Patricia Cabrera, Esteban Sconfienza, Clara Rodríguez y Mariano Calamari.

“No estaba en mis planes esta decisión”, dijo Anabela Sarbach sobre su candidatura por el Frente Progresista Cívico y Social y añadió que todo se inició en una reunión convocada por el intendente Norberto Gizzi en la que participó con un un grupo de vecinos “y este año el Intendente me vuelve a convocar a mí y a mis compañeros de lista y nos interesó la propuesta”.

Aunque admitió que política “es un tema que siempre estuvo muy alejado de mí”, consideró que “en este momento mis hijos ya son adultos y ello implica que uno maneja otros tiempos y me pareció interesante involucrarme”.

“La política es una palabra muy manoseada y la asociamos con cosas muy negativas, pero también tiene un lado donde hay gente que trabaja por el bien y desde ese lado mi idea es sumarme con la idea de contribuir con mucho trabajo y responsabilidad”, declaró Sarbach.

Y agregó que la alentó a tomar este compromiso “la lista de mis compañeros porque son personas con ese mismo perfil”.

Sobre la campaña que comenzará el próximo mes, la precandidata dijo que será “más de trabajo en equipo y se va a ajustar a este contexto que vivimos”.

“Todos en Villa Cañás hemos perdido a alguien muy cercano o a alguien conocido de la comunidad y se va a trabajar con un perfil distinto porque no es el clima de otros años”, manifestó.

Para finalizar, evaluó que “toda gestión es perfectible y los que nos sumamos lo hacemos para llevar ideas nuevas o que ya están pero para ponerlos en marcha”.

Lisandro Vaccaro

El actual presidente del Concejo Lisandro Vaccaro encabezará la lista de Juntos por el Cambio y será seguido por Marisa Sánchez, Guillermo Poli, Carolina Rodriguez, Denis Rubinich y Noelia Amelotti.

Al respecto, el edil dijo que primero “fue una decisión personal” y luego también fue una elección grupal del partido.

“Hace 4 años hicimos una elección histórica que nos permitió ingresar dos bancas juntas de las tres que se renovaban y lo que queremos es retener esas dos bancas porque eso hace que haya pluralidad en el Concejo”, afirmó.

“Con ese criterio a nivel partidario y teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio vino para consolidarse y llegar a obtener la Intendencia en algún momento es que el partido a nivel local, regional y provincial sostuvieron que mi nombre debería ser el que siga arriba, pero mi planteo es que siempre hay que sumar, renovar”.

Sobre el cuarto lugar de Carolina Rodriguez, quien supo en un momento liderar la lista, Vaccaro expresó que “es la grandeza de los humildes y prefirió acompañar, pero que en segundo lugar haya una cara nueva” que en esta oportunidad es Marisa Sanchez.

“Es una lista plural en cuestiones laborales y vínculos sociales para poder conocer la realidad de diferentes sectores”, esgrimió.

Asimismo, analizó que lo que puede comprometer “es continuar un eje de trabajo de control hacia el Ejecutivo como lo hemos hecho en estos casi cuatro años y afianzar el vínculo con las diferentes instituciones”.

Nery Rodríguez

Por su parte, el actual concejal del PJ Nery Rodriguez, quien ingresó hace un año en reemplazo de Mery Criado, ocupará el primer lugar en la lista del Frente de Todos local y será acompañado por Gisela Martinez, Gustavo Campo, Carina Olivera, Hernán Rivera y Mónica Goños.

“Villa Cañas para todos presenta una lista con diferentes sectores y nuestros ejes fundamentales serán por los que jure hace un año: salud, educación y trabajo”, detalló el concejal justicialista que se deberá enfrentar en la interna a Rubén “Morocha” Montenegro.

“Queremos hacer una renovación dirigencial del peronismo, por eso el gran porcentaje de la lista somos jóvenes, y nos dieron la confianza para llevarlo adelante y estoy orgulloso de encabezar esta lista, ya que en un año pasé de ser un concejal que ingresé reemplazando a Mery Criado, a ser hoy primer candidato”.

Sobre la composición de la lista consideró que “fue complicado” pero hoy “estamos contentos con este armado”.

Rubén “Morocha” Montenegro

El otro espacio del justicialismo estará representado por Rubén “Morocha Montenegro, quien se presentará nuevamente para buscar ocupar una banca en el Legislativo local.

Será presidido por Margarita Valdez, Tomás Herrera, Gisela López, Domingo Echeverría y Sandra Doddo.

“No tengo otro motivo que hacerle bien a la ciudad, porque el concejal es una persona que tiene mucho poder público y a mí me interesa el Concejo desde ese punto de vista”, afirmó.

Sobre las propuestas dijo escuetamente que “son personales” y tienen el objetivo de “hacer cumplir las ordenanzas que el Intendente no cumple”.

Ariel Grillo

La novedad de estas elecciones será el partido independiente del sector libertario llamado “Villa Cañás Libre” que también buscará un lugar en el Concejo, con una lista encabezada por Ariel Grillo y acompañado por Lara Borra, Juanjo Caroli, Noelia Mezza, Fernando de la Maza y Florencia Lonfat.

Este espacio deberá esperar la aprobación de la Secretaría Electoral de la provincia para saber si puede participar en las próximas elecciones.

“Somos un grupo de gente común que nunca participamos en política y para nosotros ese es nuestro fuerte porque estamos viendo el día a día y las cosas que podrían mejorarse”, destacó el precandidato.

Y agregó: “Vemos que no nos representan los partidos y creo que ven a la política como algo rentable y se está desvirtuando; por eso queremos más transparencia para que la gente participe más”.