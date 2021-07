Cómo es el plan para jubilarse contando años de aportes por hijos

En el día de ayer, ANSES anunció el programa "Reconocimiento de períodos de aportes por tareas de cuidado" dirigido a mujeres que, aún inscribiéndose en la moratoria, no pueden acceder a la jubilación.



Se estima que cerca de 155.000 mujeres podrán acceder al beneficio jubilatorio de esta manera.



Las mujeres de 60 años o más que no tienen aportes con posterioridad al 12/03, o en caso de tenerlos, tienen ingresos suficientes para que el informe socio ambiental de ANSES no les permita inscribirse en las dos moratorias previsionales vigentes, a partir del 1ro. de agosto pueden contar años de aportes por sus hijos, para llegar al requisito de los 30 años.



El programa permite que se compute un año por cada hijo, y dos años por cada hijo que haya sido adoptado siendo menor de edad.



También se prevé otorgar un reconocimiento de manera ampliada en el caso de hijos con discapacidad o por los que se haya cobrado la AUH por al menos 1 año (12 meses). En el caso de la discapacidad, se sumará un año, en el caso del cobro de la AUH, se sumarán 2 años.



Aún falta la reglamentación y el dictado del decreto de necesidad y urgencia de este programa para su entrada en vigencia, ya que este programa implica una modificación de la ley de jubilaciones y pensiones.





* Laura Kalerguiz es periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista - Matrícula CPACF T 70 F 987