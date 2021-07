El encuentro se disputará a partir de las 19.15 en el estadio "Alberto J. Armando", contará con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, quien estará asistido por los jueces de línea paraguayos Milcíades Saldívar y Eduardo Cardozo.

El técnico Miguel Ángel Russo colocaría lo mejor que tiene en este partido para intentar obtener un buen resultado que le permita ir con más tranquilidad a Brasil donde el próximo martes se jugará la revancha.

Si bien aún no confirmó el equipo, Russo dio varios indicios en las últimas prácticas acerca del elenco que actuará en la Copa Libertadores y el que jugará el próximo viernes frente a Unión en Santa Fe en el inicio del nuevo torneo de la Liga Profesional.

El que no será de la partida es Edwin Cardona, quien se fue a Colombia tras participar con su Selección de la Copa América y debe aislarse al menos una semana, por lo cual se perderá la ida de los octavos.

En Atlético Mineiro, aguardan por "Nacho" Fernández

El Atlético Mineiro viene de vencer a América en el Brasileirao y la novedad entre los que viajaron a Buenos Aires es la presencia de "Nacho" Fernández, aunque todavía el entrenador Cuca no definió si estará como titular o si ocupará un lugar en el banco de relevos.

El ex mediocampista de River llegó al Atlético Mineiro en febrero de este año, lleva siete goles en 17 partidos y se convirtió en una pieza inamovible del equipo brasileño.

El domingo de la semana pasada, el jugador de 31 años convirtió el gol del triunfo sobre Cuiabá por la novena fecha del Brasileirao, pero al inicio del segundo tiempo debió pedir el cambio por una molestia muscular en el muslo izquierdo, que según el parte médico del club, no llegó a ser un desgarro sino un "estiramiento".

Cuca no lo utilizó en ninguno de lo dos partidos siguientes, frente al Flamengo y al América, y aguardará para ver si puede colocarlo desde el inicio, pero si non está en óptimas condiciones su reemplazante será otro argentino, el ex Racing Matías Zaracho.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Copa Libertadores.

- Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Diego González o Alan Varela; Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

- Atlético Mineiro: Everson; Tche Tche o Dodó, Réver, Júnior Alonso, Igor Rabello o Nathan, Mariano; Allan, Jair, Matías Zaracho o Ignacio Fernández; Hulk y Jefferson Savarino. DT: Cuca.