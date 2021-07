Más de medio millón de santafesinos no se inscribieron para recibir la vacuna

Según los datos del padrón de inmunización, más de medio millón de santafesinos mayores de 18 años aún no se registraron en la página web de la provincia para obtener su turno de vacunación. En ese espectro, la mayor parte está constituida por franja etaria entre los 18 y 30 años.

En la provincia hay un universo de 2.701.619 personas, mayores de 18 años, que podrían recibir la vacuna contra el coronavirus. De ese total, el 79 por ciento (2.120.431 santafesinos) ya se vacunó o aguarda el turno para ser inoculado.

El resto, 581.188 ciudadanos de la provincia, todavía no lo hizo. Representa más del 21 por ciento del total de la población en condiciones de ser vacunada.

Si bien el nivel de confianza en la vacuna está en un buen nivel, dado que casi ocho de cada diez santafesinos mayores de 18 años ya dieron su conformidad para ser inmunizados, la fuerte convocatoria del Gobierno santafesino en la última semana fue a las personas de entre 18 y 30 años, sobre todo a los más jóvenes.

Los sub 30 son justamente la franja que comenzó a recibir la primera dosis esta semana y donde más santafesinos faltaban inscribirse. La principal hipótesis de la ministra, Sonia Martorano, es que aún no se anotaron “porque veían la vacunación como algo muy lejano, y en realidad no fue tan así”, como dijo días atrás.

El gobernador Omar Perotti hizo referencia este lunes al ritmo de llegada de vacunas y a la cantidad de santafesinos que aún no se registraron. "Se está garantizando un piso de entre 50.000, 60.000 o 70.000 semanales. Es un ritmo que, ojalá, se siga incrementando", dijo con relación al arribo de dosis.

Destacó que la velocidad en la campaña permitió "bajar enormemente las edades" y subrayó que muchos jóvenes no están registrados porque sentían que estaban lejos de poder ser inmunizados: "Tenemos muchos sin inscribirse. Es lo que queremos hacer, es lo que vamos a fortalecer en la comunicación en estos días, cuando ya estamos debajo de 30 años vacunando y ese ritmo se va a incrementar con la llegada de las vacunas".

Recordó que Santa Fe ya superó los "2.000.000 de inscriptos. En el padrón electoral hay 2.700.000 electores, es decir, quedarían unos 700.000 personas sin inscribirse. Todavía no tenemos vacunas aprobadas para menores de 18 años, ojalá podamos vacunarlos lo antes posible. Nación está trabajando muy fuerte para traer dosis para los menores".