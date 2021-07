Papa Francisco volvió a la escena pública tras su operación

Tras someterse a la operación de colon, el Papa Francisco reapareció en la escena pública desde el balcón del centro de salud, en donde continúa con su recuperación de la intervención quirúrgica.



El Sumo Pontífice aseguró: "Me alegra poder mantener la cita dominical del Ángelus también aquí desde el Hospital Gemelli. Doy las gracias a todos: he sentido mucho su cercanía y el apoyo de sus oraciones. Gracias de todo corazón" y agregó que "en estos días de hospitalización he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos, como el que hay en Italia y en otros países".

De acuerdo a la información provista por el Vaticano, el Papa Francisco podría salir del centro de salud Gemelli el próximo lunes si no sufre complicaciones.

Es menester recordar que el Papa Francisco fue operado durante tres horas por "una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante". Su intervención incluyó una "hemicolectomía izquierda", lo cual implicó la extracción de la parte izquierda del colon.

Asimismo, el Santo Padre señaló: "No debemos perder este bien tan precioso ¡Tenemos que mantenerlo! Para ello debemos esforzarnos todos, porque sirve a todos y requiere la contribución de todos", en referencia al sistema sanitario.