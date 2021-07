Facebook, Google y Twitter podrían dejar Hong Kong

Los gigantes tecnológicos Facebook Inc, Google de Alphabet Inc y Twitter Inc han advertido en privado al gobierno de Hong Kong que podrían dejar de ofrecer sus servicios en la ciudad.

Esto se debe al plan de las autoridades de realizar cambios en las leyes de protección de datos, informó el Wall Street Journal. Dichas leyes podrían responsabilizar a las empresas tecnológicas de compartir maliciosamente la información de los usuarios en línea, añadió el periódico.