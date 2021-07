Selección Argentina vs. Colombia, por la Copa América: probables formaciones, horario y TV en vivo

La Selección Argentina y Colombia se enfrentarán este martes, desde las 22, por la segunda semifinal de la Copa América 2021, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. El equipo de Lionel Scaloni viene de eliminar a Ecuador en los cuartos de final con un contundente 3-0, mientras que la Tricolor llega tras dejar en el camino a Uruguay por penales.

La idea del entrenador es mantener la base que eliminó al conjunto de Gustavo Alfaro y es por eso que en la práctica de esta tarde en Goiânia, antes de partir rumbo a Brasilia, dispuso el mismo once que goleó en la instancia pasada. Sin embargo, con el correr de los minutos, modificó el lateral izquierdo y puso a Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña, pensando en contener las escaladas de Juan Guillermo Cuadrado. Además, Cristian Romero no tuvo mejoras considerables de su lesión en la rodilla, por lo que el DT no quiere arriesgarlo y Germán Pezzella continuará en la zaga junto a Nicolás Otamendi.

Respecto al mediocampo, Leandro Paredes y Guido Rodríguez se disputan el círculo central. El volante de PSG estuvo desde el arranque en el entrenamiento y luego Scaloni lo puso al de Betis, que representa una rueda de auxilio en la faceta defensiva y abre un interrogante en la alineación.

En tanto, Lautaro Martínez y Lionel Messi aparecen como dos piezas fijas en la delantera. Junto a ellos se movería Nicolás González, quien fue titular en la práctica en el predio de Atlético Goianiense. De esta forma, Ángel Di María, de muy buen ingreso frente a la Tri de Alfaro, volverá a ser una carta importante en el banco de suplentes.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Colombia, por la Copa América

Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Colombia vs. Selección Argentina, por la Copa América

David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz; Luis Muriel y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Los datos de la Selección Argentina vs. Colombia, por la Copa América

Hora: 22.00.

TV: TyC Sports, DirecTV Sports y TV Pública.

Online: TyC Sports Play, DirecTV GO y Cont.ar.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Mané Garrincha (Brasilia).

El historial de la Selección Argentina vs. Colombia

Se enfrentaron en 38 partidos.

La Selección Argentina ganó en 19 ocasiones.

Colombia ganó en nueve oportunidades.

Empataron 10 veces.

El último enfrentamiento entre la Selección Argentina y Colombia

Ocurrió el pasado 8 de junio, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Aquella noche, en Barranquilla, el encuentro terminó 2-2. La Selección Argentina había arrancado ganado por 2-0, gracias a los tantos de Cristian Romero y Leandro Paredes, pero Colombia se repuso y logró empatar el partido con un gol de Luis Muriel y otro de Miguel Borja en el tiempo de descuento.

El recorrido de la Selección Argentina hasta la semifinal de la Copa América 2021

El conjunto de Lionel Scaloni debutó en el certamen el 14 de junio, con la igualdad 1-1 ante Chile. En el segundo encuentro de la fase de grupos, que lo jugó cuatro días más tarde, derrotó 1-0 a Uruguay. El mismo resultado consiguió ante Paraguay, el 21 de junio, y se aseguró la clasificación a la siguiente instancia. La primera etapa la cerró el 28 de junio, con la goleada por 4-1 a Bolivia. El sábado pasado, la Selección Argentina derrotó 3-0 a Ecuador en los cuartos de final y se clasificó a la semifinal de la Copa América.

Scaloni palpitó el partido de la Selección Argentina vs. Colombia, por la Copa América

El DT brindó una conferencia de prensa al llegar a Brasilia y aseguró que "queremos ganar y llegar a la final. Es evidente el hambre de estos jugadores. Ellos están concentrados, todos tenemos una ilusión bárbara". También sostuvo: "Esperemos mañana no llegar a los penales. Si eso pasa, ojalá que las cosas salgan bien para nosotros". Además, si bien no confirmó el equipo, aseguró que "no va a variar de lo que venimos planeando" y que "Cuti Romero sigue evolucionando, pero es difícil que juegue. Seguramente lo haga Germán (Pezzella)".