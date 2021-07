Trabajadores de la salud comenzaron a percibir el bono dispuesto por Nación

ATE informó que mañana, martes 6 de julio, el ANSES hará efectivo el primer pago de la asignación estímulo de $6.500 correspondiente al mes de mayo. Recordamos que el pago será depositado en las Cuentas Sueldos de cada trabajador/a. Este lunes 5 de julio se hizo efectivo a los trabajadores de la salud del sector privado.

Abarca a los trabajadores/as profesionales, técnicos/as, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que presten servicios (incluidos todos los servicios generales, mucamas, choferes, administrativos) en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud, en establecimientos de salud del sistema público, privado y de la seguridad social, abocados/as al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19.

El pago del bono anunciado por el presidente Alberto Fernández. Se incluirán además a 100.000 trabajadores que no estaban contemplados en 2020, llegando a beneficiar de esa asistencia económica a 740.000 trabajadores/as. La asignación es de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones. Corresponderá a los meses de Mayo, Junio y Julio.