El problema surgió cuando los empleados municipales, enviados por la actual encargada de la División de Tránsito, Yanina Calamari (en reemplazo de Claudio Politti) van hasta el lugar del hecho, cargan los animales y parte lo llevan al basural pero los tres novillos fueron faenados en la casa del capataz de Maestranza.

“Tipo 10 de la mañana llega al lugar la pala y el camión y entran al terreno de la casa del encargado donde faenaron al aire libre por el lapso de casi una hora y media. La cuestión es que se utilizaron vehículos municipales, tanto el camión, la retroexcavadora y una camioneta, y lo hicieron en horario de trabajo. Cuando yo llegué al lugar ya no había nada y fui al relleno sanitario y estaban las dos vacas grandes, pero faltaban los tres novillos”, relataba el Intendente, que tras debatirlo decidieron suspender por tres días a los empleados involucrados y aún no definieron la suerte del capataz ya que es un puesto de jerarquía. Esta sanción llevó a que el gremio de municipales (ATM) dictara un paro por tiempo indeterminado.

Respecto a la medida de fuerza, el jefe del Ejecutivo local mencionó: “Tuvimos una reunión con el gremio, vinieron también representantes de Casilda y Firmat y ellos dicen que los empleados no deberían ser sancionados porque recibieron órdenes del encargado, pero es una suspensión de tres días y es bastante benévola”.

A su vez, desde el Ejecutivo advierten que tienen pruebas fotográficas y de filmación del momento de la faena, y Gizzi manifestó que “deben hacerse cargo de que utilizaron el camión municipal, la retropala y una camioneta; y si uno no tiene la facultad de tomar medidas respecto a esto, yo veo que el gremio a mi parecer defienden lo indefendible”.

Hasta el momento, desde ATM llamaron a un paro indeterminado y a una manifestación para mañana frente al municipio, aunque el intendente Gizzi dijo que “el diálogo sigue abierto”.

GIZZI EN FM SONIC

Bajo órdenes

El delegado gremial local, Guillermo Saga, también habló del tema y aportó que los hechos sucedieron de esa manera pero que al capataz “le soltaron la mano desde el Ejecutivo” y que hubo aval tanto desde la Guardia rural “Los Pumas” en el lugar del accidente como de funcionarios municipales que sabían que esto estaba sucediendo “pero hoy no se hacen cargo”.