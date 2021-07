La Selección Argentina tiene los convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La Selección Argentina de fútbol para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya tiene confirmada la lista de 22 jugadores, que cuenta con solamente un mayor Sub 23 (Jeremías Ledesma) y no tendrá a Julián Alvarez, a quien Fernando Batista iba a esperar hasta último momento pero River tomó la decisión de no cederlo (no estaba obligado).



En un primer momento, la lista de la Selección Argentina debía ser de solamente 18 jugadores pero debido a los posibles casos de coronavirus por la pandemia se autorizó a que los planteles estén conformados por 22 futbolistas aunque solamente serán 18 los que podrán firmar planilla en cada partido.

La Selección Argentina para Tokio 2020: un solo mayor y sin Julián Alvarez

Finalmente, Jeremías Ledesma, el arquero del Cádiz de España, será el único mayor de 23 años que formará parte de los Juegos Olímpicos de Tokio y Fernando Batista no contará con Julián Alvarez.

El entrenador de la Selección Argentina había asegurado que iba a esperar hasta último momento por Julián Alvarez, quien se encuentra con el representativo nacional disputando la Copa América de Brasil, pero River tomó la decisión de no cederlo.

Los clubes no tienen la obligación de ceder a los jugadores debido a que no es una competencia oficial FIFA y de esto se tomó River para quedarse con Julián Alvarez para los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Los clubes argentinos que tendrán futbolistas en los Juegos Olímpicos de Tokio

River enfrentará en los octavos de final de la Copa Libertadores de América a Argentinos Juniors, que tiene entre los convocados por Fernando Batista a Fausto Vera.

Vélez, otro de los argentinos en Copa Libertadores, tiene en la lista de 22 a Francisco Ortega y Thiago Almada; Lanús aporta a Lautaro Morales, Tomás Belmonte y Pedro de la Vega; mientras que Banfield cede a Martín Payero y Agustín Urzi.

Joaquín Blázquez (Talleres de Córdoba) y Marcelo Herrera (San Lorenzo) son los otros jugadores del fútbol argentino que formarán parte de los Juegos Olímpicos, mientras que Hernán de la Fuente tendrá la particularidad de ir como jugador libre tras no renovar en Vélez.

Alario se quedó sin Juegos Olímpicos por una lesión

Uno de los mayores que había convocado Fernando Batista para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 era Lucas Alario, quien se quedó afuera de los convocados debido a que sufrió una lesión muscular.

El delantero de Baker Leverkusen también se había quedado afuera de la Copa América por está lesión de la que se resintió y en su lugar ingresó en la lista Julián Alvarez, a quien Batista no podrá tener en Tokio.

Además de Alario, los otros dos jugadores que se quedaron afuera de los Juegos Olímpicos por decisión del Bocha Batista son Nazareno Colombo y Lucas Robertone.

El fixture de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El Sub 23 conducido por Fernando Batista será el primero en presentarse en los Juegos Olímpicos, debido a que el 22 de julio, un día antes de la ceremonia inaugural, entrenará a Australia desde las 7.30 de nuestro país.

El segundo partido de la Selección Argentina en el Grupo C será ante Egipto el 25 de julio a las 4.30 y cerrará la zona frente a España, el 28 de julio y desde las 8 de nuestro país.

El Grupo A estará integrado por Japón, Sudáfrica, México y Francia; el Grupo B tendrá a Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania; mientras que el Grupo D tendrá a Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita.