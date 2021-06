Alberto Fernández anunció a través de un mensaje que desde la cero hora del sábado 22 hasta el 30 de mayo quedan suspendidas todas las actividades no esenciales en las zonas de alto riesgo o alarma epidemiológica por la pandemia de coronavirus.

El Estado no puede "decir no te podemos atender'" porque no hay camas, dijo el Presidente en cuanto a la situación sanitaria por la segunda ola de coronavirus.