La jueza de Faltas Yanina Calamari explicó a FM Sonic que ésta no es la primera vez que en la ciudad se aplican este tipo sanciones y en este caso puntual debió actuar su dependencia porque el personal policial estaba abocado a otro operativo.

“En ese momento un grupo de jóvenes se habían reunido en la banquina de la ruta 94 y organizaron una fiesta con música alta y alcohol; al no poder actuar la Policía que lo que hubiera hecho es secuestrar los vehículos actuaron nuestros inspectores y yo tengo la facultad de sancionar, por lo que se los identificó y se les pidió que se fueran a su casa. Luego los inspectores que intervinieron me pasaron lo nombres de las personas y se armó un expediente y se empezó a notificarlos”, detalló la funcionaria.

Y añadió que las notificaciones llegaron primero a los organizadores y a los dueños de los autos para quienes la sanción es mayor y a la vez hay algunos que son los que están cumpliendo la tarea comunitaria. “Además hay algunos que son reincidentes, es decir que ya cometieron faltas en otras oportunidades”, remarcó.

“Esto de reincidir es una agravante que hace que la multa sea más alta, también hubo otros que solo ha sido pecuniaria la sanción con un llamado de atención y si vuelven a hacerlo cumplirán también una tarea comunitaria”, amplío.

Y especificó que “aplicamos este tipo de medidas porque no intervino la justicia, si hubiera sido así nosotros solo intervenimos si Fiscalía nos da alguna orden”.

En cuanto a la tarea sancionatoria detalló que trabajarán durante 4 horas en un lapso de cinco días en limpieza de la ciudad hoy y mañana y después se verá dónde ubicarlos.