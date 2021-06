Juan Román Riquelme habló sobre los refuerzos y el plantel de Boca pensando en los compromisos del próximo semestre, entre Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina. En diálogo con ESPN, defendió sus decisiones y nombró a futbolistas de su agrado

"Que no les den importancia a los jugadores que llegan a Boca está perfecto, porque cada uno analiza las cosas como quiere. Nosotros querríamos seguir trayendo refuerzos, pero sabemos que no está fácil. Los jugadores de Selección y categoría valen caro y nosotros tenemos una obligación: reforzarnos cada vez mejor y cuidar nuestro club. Tenemos un problema muy grande con nuestro billete y tratamos de hacer las cosas con calma y tranquilidad", postuló.

"Dicen que Boca no tiene jugadores importantes. Están (Edwin) Cardona, (Frank) Fabra, que son de Selección. (Carlos) Zambrano, (Marcos) Rojo. Para mí sí, quizá para ustedes no. Hace tres meses, antes de la lesión de Cardona, estábamos de acuerdo que era el mejor jugador del país. Mirá lo bueno que será Cardona que lo llevan (a la Copa América) estando mal. Falto de ritmo y futbol", valorizó.

"Antes teníamos un plantel que para ustedes era más grande. Mauro (Zárate) era el jugador al que más confianza le tenía para darnos muchas alegrías. Tanto él como Wanchope (Ramón Ábila) participaron poco por las lesiones. Por ahí no hay nombres como antes, pero tuvimos la mala suerte de tener a algunos lesionados. (Franco) Soldano y (Carlos) Tevez estuvieron siempre", repasó.

Además, el vicepresidente xeneize se refirió a la chance de foguear juveniles que ya empezaron a dar sus frutos: "En enero teníamos cinco jugadores que quedaban libres el 30 de junio. Teníamos la posibilidad de reforzar con cinco jugadores y decidimos darles continuidad a los chicos y hoy tenemos la suerte de contar con (Cristian) Medina, (Alan) Varela, (Exequiel) Zeballos, (Luis) Vázquez y (Agustín) Sández".

"Heredamos un plantel. Ahora cinco o seis quedaron libres. Nosotros podemos anotar cinco a la lista. Si nos podemos a pensar el equipo que estaba jugando, sacando (Nicolás) Capaldo y Tevez, el plantel sigue estando completo y creemos que se está haciendo un buen trabajo porque muy pocas veces pasa que el primer día de entrenamiento el técnico puede contar con cuatro jugadores nuevos. Siempre los jugadores llegan a mitad de pretemporada", ponderó.

Riquelme y los refuerzos que llegaron a Boca... y pueden llegar



Marcelo Weigandt: "Se lo ganó, ha jugado de maravilla en Gimnasia. Cuando llamamos a Gimnasia casi se mueren"



Roger Martínez: "Me gusta, como también (Edinson) Cavani, (Franco) Di Santo y un montón de jugadores. De ahí a que nosotros podamos pagar es una cosa rara. Lo intentamos con muchos, pero no vamos a mentirle a nadie. Tenemos la obligación de hacer un gran equipo. Con el presidente de América hablé hace muchos meses. Hablo con muchos jugadores, todos quieren venir a jugar a nuestro club. Para venir ellos tienen que ayudar y nosotros por los grandes jugadores vamos a hacer el esfuerzo".



Nicolás Orsini: "Es nueve. Tiene la facilidad de que se acomoda mucho a jugar en otra posición, porque en Lanús tenía a (José) Sand".



Edinson Cavani: "Soñábamos con tener a Cavani, porque él nos comunicó que quería jugar acá. Renovó por un año y veremos si el año que viene se pone nuestra camiseta"



Franco Di Santo: "Hablé con la gente de San Lorenzo y después no hablamos nunca más. A los jugadores no los puedo ilusionar. Si no hablamos más es porque las posibilidades no son muchas".



Cristian Pavón: "Tiene contrato un año más con nosotros. Vamos a ver si él quiere renovar con nosotros. Ojalá que sí. Hay dos o tres equipos que andan llamando por él, pero veremos qué va a pasar".



Jorman Campuzano: "Tiene contrato por muchos años. ¿Sabés todos los temas personales que tengo yo? Escucho la tele y parece que se va uno u otro. Tiene un tema familiar. Estamos a disposición de él y su familia para ayudarlo en todo lo que podamos, como hacemos con todos los jugadores. Pero eso no quiere decir que se vaya del club".



Wanchope Ábila: "El entrenador veía con buenos ojos que vaya a jugar para tener continuidad. Tenía la chance de ir a Uruguay y él prefirió Estados Unidos. Nosotros ayudamos para que vaya a jugar donde quería".



Esteban Andrada: "Teníamos la suerte de tener a tres grandísimos arqueros. Agustín (Rossi) estuvo de maravilla y lo ha hecho muy bien. Javi (García) también. En esa posición estamos muy tranquilos y contentos".



El caso del nueve: "Vamos a intentar traer un nueve y todo lo que podamos. Hasta el último día del mercado vamos a intentar reforzarnos cada vez más. Hemos intentado en otras posiciones también y vamos a seguir".