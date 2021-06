El contrato de Lionel Messi con el Barcelona termina hoy, sin certezas sobre la continuidad del futbolista que está disputando la Copa América 2021 con la Selección Argentina a pesar del optimismo que tiene el Blaugrana para concretar la renovación de su vínculo.

Luego de la caída por 8-2 frente al Bayern Munich en la Champions League y el posterior burofax que envió Leo para irse del club la temporada pasada, la relación con la dirigencia comandada entonces por Josep María Bartomeu empezó a transitar sus últimos días. “Le dije todo el año al presidente que me quería ir. Siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, había declarado el 10 en una entrevista en septiembre pasado con Goal.

Sin embargo, la salida de Bartomeu y la llegada de Joan Laporta al poder en las últimas elecciones fue una bocanada de aire fresco para el mejor jugador del mundo debido a la relación que sostiene con el presidente que gobernó entre 2003 y 2010 al club Culé, un vínculo que se forjó al calor de los títulos que lograba ese equipo conducido por Pep Guardiola que logró el sextete.

Cómo está la negociación entre Lionel Messi y Barcelona por su continuidad

A pesar de la buena relación que sostiene con Laporta, la continuidad de Lionel Messi no está garantizada en el Barcelona por las ambiciones del futbolista en el corto plazo, la necesidad permanente de lograr más títulos y, por sobre todo, ser “competitivos” en la élite del fútbol mundial, un ítem que el Blaugrana no ha dado garantía en las últimas cuatro temporadas con caídas por goleada frente a la Roma, Liverpool, Bayern Munich, Juventus y París Saint Germain.

Sin embargo, la mejoría del ambiente en el día a día dentro del club con el actual presidente y la renuncia de Bartomeu al cargo, un dirigente que lo engañó “muchas veces y durante años” como el propio protagonista expresó en diciembre pasado para La Sexta, le abriría una puerta a su continuidad, según indican desde España.

Qué dijo Laporta sobre el contrato de Messi en Barcelona

La presencia de Lionel Messi en el acto de asunción de Joan Laporta como presidente del Barcelona no pasó desapercibida en marzo pasado y el abrazo entre ambos protagonistas fue una pauta de los tiempos que empezaron a correr en la institución. Desde ese momento, el dirigente no perdió oportunidad para marcar una posición clara sobre el futuro del astro: “No te puedes ir”.

En los meses posteriores, el mandamás manifestó su optimismo de poder lograr la continuidad del mejor jugador del mundo y, en una entrevista reciente para La Vanguardia, declaró: "Las botas de Leo Messi seguirán en el césped del Camp Nou. Él quiere quedarse. No contemplo un no. Pero no es fácil. Hacemos lo que podemos. No hace falta seducirlo, él está decidido a quedarse si se dan una serie de circunstancias".

Qué dijo Messi sobre su futuro en Barcelona

Las declaraciones de Lionel Messi en diciembre pasado fijaron una pauta de sus pasos a seguir luego de una temporada con el Barcelona que levantó solamente el trofeo de la Copa del Rey. El futbolista de 34 años que disputa la Copa América con la Selección Argentina había expresado que, al final de la temporada, analizará su futuro cercano en el fútbol.

En el último curso, el Barcelona terminó en la tercera posición de La Liga, pero con una caída abrumadora en la recta final del campeonato para los dirigidos por Ronald Koeman sumado a la eliminación prematura en octavos de final de la Champions League contra el PSG. Ese final de temporada tuvo a Messi sin declaraciones sobre su continuidad en el club de sus amores, cuyo debut ocurrió en 2003 con 16 años

El contrato que Barcelona le podrá ofrecer a Messi

El Barcelona atraviesa una de sus peores crisis económicas de su historia y su presidente Joan Laporta es consciente que el nuevo contrato de Lionel Messi deberá ajustarse a la realidad de la institución. “Cuando digo que me he encontrado el club peor de lo que me esperaba es porque hay unos contratos que nos condicionan mucho”, declaró tiempo atrás.

La propuesta económica que trascendió en medios españoles tendrá una reducción significativa en el salario que venía percibiendo el Diez, que entre bonos e impuestos ronda los 100 millones de euros por año. Sin embargo, estos obstáculos que se muestran en lo económico Laporta trata de superarlos con una de las cartas que apostó por la continuidad del 10: "Queremos que Messi firme por dos años. Agüero está ayudando: le está repitiendo todos los días que se quede y firme ya".

Las últimas señales por el futuro de Messi en Barcelona

La ausencia de Lionel Messi en la presentación de la nueva camiseta del Barcelona para la temporada 2021-22 causó sorpresa en las primeras horas del lanzamiento, pero la puesta a la venta de la camiseta número 10 con el nombre del rosarino calmó a los hinchas por una posible partido del argentino.

Además, un dato que alentó al conjunto catalán para concretar su continuidad fue el anuncio que la Fundación Messi llegó a un acuerdo recientemente con la institución Special Olympics Catalunya, con el objetivo de seguir contribuyendo en la inclusión social de niños con discapacidad intelectual a través de la práctica deportiva. Esto se vio como un gesto positivo desde el club, dado la extensión de este lazo con la región por medio de su fundación, según explicaron medios españoles.