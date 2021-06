Mauricio Macri expresó este lunes su posición sobre la interna en Juntos por el Cambio de cara a las PASO.

El ex presidente aseguró a través de un comunicado en redes sociales que será "una persona de consulta" y que no peleará lugares.

"Mucho se ha hablado sobre mi papel este año en el proceso de armar nuestra propuesta electoral. Quiero ser bien claro: soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugar ni me meto en discusiones internas", sostuvo.

Además, señaló que el principal objetivo de la coalición opositora es "ganar estas elecciones".

"Nuestro principal objetivo hoy es que Juntos por el Cambio gane estas elecciones", remarcó.

Y agregó: "Una vez ganada la elección, quizás debamos proponerle al gobierno un plan económico conjunto que retome el rumbo correcto y permita recuperar la confianza. Esto es imprescindible para empezar a vislumbrar un horizonte de futuro para nuestro país, que se consolidará cuando un hombre o una mujer de nuestra coalición gane la presidencia en 2023".

En esa línea, se refirió a las disputas dentro de la coalición a meses de las elecciones legislativas: "Siempre es difícil definir una estrategia electoral y elegir los candidatos. Y es más difícil aún en una coalición tan grande y diversa como la nuestra, pero estoy seguro de que se logrará armar una propuesta de equipo con lo mejor que tenemos, y que todos trabajaremos desde donde nos toque para renovar la confianza de los argentinos en nosotros".

Por último, realizó un último pedido a los dirigentes de Juntos por Cambio: "No perdamos de vista que los verdaderos protagonistas de esta historia no somos nosotros, los dirigentes, sino cada uno de los argentinos que sigue creyendo que ‘sí, se puede’ cambiar nuestra historia y salir adelante. A no aflojar. ¡A seguir trabajando juntos por eso!"