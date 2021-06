La única gimnasta argentina clasificada a Tokio 2020 dio positivo a un control antidoping y se perdería los JJOO

La bonaerense Martina Dominici, única gimnasta argentina clasificada a Tokio 2020, se perdería los Juegos Olímpicos tras recibir una suspensión provisoria luego de haber dado doping en un control durante el reciente Panamericano de Río de Janeiro, Brasil, donde obtuvo cinco medallas.

La notificación fue recibida desde la Federación Internacional de Gimnasia y causó estupor en el equipo de trabajo de Dominici, que ahora tiene una semana para dar respuesta. Por el momento no se informó la sustancia que habría provocado el positivo en el control antidoping, pero se sabe que fue en la competencia celebrada hace dos semanas en la ciudad carioca, donde Dominici había tenido una gran actuación.

La joven gimnasta había ganado la medalla dorada en la prueba de salto, fue segunda en suelo y en All Around, mientras que consiguió el tercer puesto en asimétricas. Y también obtuvo el bronce en la prueba por equipos junto a Brisa Carraro, Luna Fernández, Abigail Magistrati y Rocío Sauce. De confirmarse el positivo, Dominici se perdería la máxima competencia del deporte y aún no se sabe qué ocurrirá con la plaza que le correspondía.

A principios de junio, la atleta le había contado a la web de la Secretaría de Deportes de la Nación sus expectativas, tras la gran actuación en el Panamericano: "Quiero disfrutar de todo lo que significa estar en los Juegos".

Las cuatro medallas en el reciente Panamericano de Gimnasia en Río de Janeiro avalaban sus sueños olímpicos, al igual que el esfuerzo diario y su mentalidad ganadora y también había señalado: "Estoy muy feliz por volver a representar a la Argentina después de tanto tiempo, quiero disfrutar de todo lo que significa estar en un Juego Olímpico".

"Por suerte, a pesar de la pandemia, pudimos realizar una buena preparación. El entrenamiento en España fue muy positivo y lo mismo en el CeNARD. Luego viajamos a Brasil donde pudimos traer varias medallas (Argentina ganó un total de 10)", había dicho la gimnasta.

Asimismo indicó en esa oportunidad: "Pronto nos vamos a Bélgica con la mira puesta en el 24 de julio cuando estaremos compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo siempre hablo en plural porque, si bien la gimnasia es individual tengo un equipo de trabajo y eso es muy importante a la hora de poder rendir al máximo nivel".