Videos: Argentina volvió a gritar el gol de Maradona a los ingleses

Luego de 35 años de ese 22 de junio de 1986 en pleno Mundial de México, los hinchas volvieron a gritar el gol de Diego Maradona a Inglaterra, en homenaje a quien fue el mejor futbolista argentino de la historia.



El grito que se escuchó en varias localidades del país se registró a las 16:09, el mismo instante en que el capitán argentino venció al resistencia inglesa para marcar el segundo tanto contra el conjunto británico.

Con el hashtag #GritaloPorD10S, desde las cuentas oficiales de la AFA se impulsó la campaña para gritar el tanto que marcó, no solo a Maradona, sino también a la suerte de la Selección, ya que pasó los cuartos de final y accedió a las semifinales, en donde posteriormente venció a Bélgica 2-0, con sendos goles del "Diez".



"Todavía no puedo creer lo que hace. Mis amigos me decían si podía entender lo que hacía mi papá. De chica no entendía la dimensión porque para mí era un papá normal. Pero luego me di cuenta que no era tan así", explicó Dalma Maradona en declaraciones televisivas.



La hija mayor de Maradona, quien tiene 34 años y nació uno después del gol en México de su padre, indicó que cada vez que vio los goles que hizo el "Diez" observó "picardía y viveza".

"El gol refleja el espíritu y las ganas de poder salir campeón de niño y poder cumplir su sueño de ganar", afirmó. En La Plata, en la calle 131 entre 53 y 56, donde se recrea el "Gol del Siglo" en un mural, los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata se juntaron para poder revivir el gol y gritarlo todos juntos.



En tanto, Víctor Hugo Morales, quien relató el gol y dejó la célebre frase de "barrilete cósmico, de qué planeta viniste?", reconoció que su vida periodística fue totalmente diferente desde ese tanto.