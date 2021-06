“Nuestro objetivo es llegar al 40% de la población vacunada”, dijo Martorano

Sonia Martorano, ministra de Salud de Santa Fe, habló en SOL 91.5 en el programa Un día Perfecto sobre el objetivo en números de lo que espera el gobierno en cuanto a los vacunados contra el coronavirus. En este caso, afirmó: “Estamos por arriba del millón, que implica en un 30% largo. Nuestro objetivo es rápidamente llegar al 40% en un primer paso”, indicó la funcionaria provincial que lo especificó con lo que sucedió en Israel donde al llegar al 40% de población vacunada, pudieron reabrir las escuelas entre otras series de cosas más.

“Ya estamos llegando al millón cien si no me equivoco, así que con los próximos ingresos podríamos llegar al millón 400. Cuando uno habla de este número en población objetivo vacunada, 85% ya está y ese 15 lo estamos buscando porque no está inscripto y estamos vacunando al resto de la población”, reiteró.