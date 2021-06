Encontraron objetos durante los rastrillajes por Guadalupe

En medio de los rastrillajes que se realizaban este jueves por la búsqueda de Guadalupe, la niña de cinco años que está desaparecida en la provincia de San Luis desde el pasado lunes, los efectivos policiales encontraron algunos objetos que tendrán que ser peritados y la familia de la pequeña tendrá que confirmar si pertenecen a ella o no.

Según trascendió, los objetos fueron encontrados este mediodía por los efectivos que participan de la búsqueda en inmediaciones al cerro El Lince, ubicado en la capital provincial.

En tanto, el abogado de la familia de la menor, Santiago Olivera, no pudo confirmar aún el hallazgo de los objetos ya que no había sido informado al respecto.

En declaraciones al canal de noticias TN, el letrado dijo que si encontraron algo "seguramente van a llamar a Yamila, la mamá para ver si son o no".

Además, al referirse a la desaparición de la nena, Olivera señaló: "Es todo muy incierto, no hay nada concreto".

Y al ser consultado si a Guadalupe se la podría haber llevado una persona del entorno cercano, expresó: "no puedo afirmar eso. El juez no descarta nada y en estos casos apuntar a un solo lugar no es válido. Hay que averiguar todo".

El abogado indicó además, que "lo más desconcertante es que sólo la nena de 3 años vio el momento en el que a Guadalupe se la llevó de la mano una mujer".

Y concluyó: "Se han tomado todas la medidas pertinentes, se han realizado cientos de allanamientos, en las cámaras de seguridad no se ve nada".

Se informó que entre el miércoles a la noche y la madrugada de este jueves se realizaron unos 50 allanamientos nuevos, y ya suman 126 los operativos desde que se inició la búsqueda.