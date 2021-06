Perotti dijo que el regreso al aula es "prioridad" pero lo condicionó a la ocupación de camas

El gobernador dijo que los casos se han estabilizado pero que la situación sanitaria no da "alivio". Dijo que es necesario estar por "debajo del 90 por ciento" de ocupación.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, dijo este jueves que "la prioridad está puesta en la presencialidad, en volver a la escuela". El mandatario adelantó que la idea del gobierno es "priorizar eso por sobre cualquier otra actividad”.

Igualmente, condicionó el regreso a las suelas a dos situaciones: contagios y ocupación de camas. “Se ha estabilizado y descendido el número de casos, pero sigue siendo un número alto. Todavía no se está notando el alivio que necesitamos, que es ponernos debajo del 90 por ciento de camas ocupadas. Queremos ser cuidadosos, queremos poder atender a todos; hasta aquí el sistema de salud ha dado respuestas concretas”.

Recordó con respecto a las nuevas habilitaciones que las mismas "se hacen en la medida que el cuadro epidemiológico lo permita. Cuando se va aliviando la situación, hay una sensación de que ya pasó, y hay que encontrar el punto medio, para que no nos lleve a más casos”.

Destacó que en Santa Fe "planteamos cómo vemos el nivel de actividad, cómo recuperamos presencialidad en las escuelas en los lugares más pequeños”.

“Hoy el esquema está planteado hasta el 25 de junio, pero veremos cómo se va dando el cuadro epidemiológico diario para volver a las aulas, al lugar donde sentimos tienen que estar los alumnos y los docentes”, destacío.

De cara a los festejos por el Día del Padre, apuntó: "Nadie niega el deseo de poder estar con los padres el domingo, está más allá de cualquier interpretación, y ojalá podamos hacerlo. Mantener las burbujas familiares es el mejor regalo que le podemos estar haciendo”.

Con relación a la compra de vacunas, el mandatario explicó que "el sistema que se ha planteado para enfrentar la pandemia ha sido solidario e integrado”, y ejemplificó: "Por ejemplo, Nación cerró la exportación de respiradores, todo lo que se producía quedó en el país y se fue distribuyendo en cada una de las provincias; ese sistema es clave, y el esquema de vacunas es algo parecido”.

“Buscamos vacunas para complementar una acción que le sirva a la Nación en su conjunto. “Hay que coordinar con Nación porque son los que dan la autorización del ingreso de las vacunas que vamos a estar trayendo al país. Firmamos un acuerdo de abastecimiento. Manifestamos el interés de querer acceder a quienes la está produciendo”, manifestó.

Y añadió: “Hay que tener solidaridad; cuando el número de camas crece, el sistema dice que alguna provincia vecina pueda recibir. Enfrentar una pandemia requiere de una mirada integrada y solidaria: si lo dejamos librado a los recursos, tendríamos provincias que pueden comprar vacunas y otras no, pero si no estamos todos vacunados no nos serviría de mucho”.