Santa Fe, el actor clave entre Nación y los productores de carne

La suspensión de las exportaciones de carne anunciadas por el Gobierno nacional, con el propósito de aumentar la oferta del mercado interno y contener la suba de los precios, que derivó en el cese de la comercialización, golpeó fuerte en el ánimo y la confianza de los productores.

En este marco, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, aseguró que Santa Fe es un actor fundamental para resolver el conflicto, donde el cierre de las ventas al extranjero podría significar la pérdida de 10 mil puestos de trabajo, según señalaron desde el sector.

“Santa Fe es un gran exportador de carne y si utilizamos las herramientas adecuadas, el consumidor tendrá precios más adecuados, mientras no se dañará a los productores. Estamos tratando de colaborar para que se resuelva el conflicto, el cual se abordó por donde no se debía”, reconoció Costamagna a Cadena OH!.

En tanto, para el ministro, la provincia de Santa Fe representa un interlocutor clave entre Nación, los productores y regiones agropecuarias como Córdoba y Entre Ríos, frente a los desafíos en la cadena ganadera. "Entendemos que hay por delante un gran desafío de hacer crecer la producción de carne en la Argentina con estímulos muy claros, porque los ciclos ganaderos son muy largos y nosotros pensamos tanto en el que produce como en el que consume", dijo el funcionario.

Horas atrás, el último índice AG Barometer realizado por el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral reveló que la esperanza y confianza de los productores agropecuarios “cayó abruptamente” durante mayo tras la decisión del gobierno de Alberto Fernández de cerrar por 30 días la exportación de carne vacuna.

El informe sostiene que actualmente los productores cuentan con precios en alza que arrojan un resultado económico positivo para la campaña agrícola en curso, pero se enfrentan a una elevada incertidumbre por los efectos del frente político, las recientes intervenciones en los mercados y con el temor de futuras medidas que aumenten retenciones o cierren mercados en distintos cultivos.