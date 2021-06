"Pacto" con el diablo: asesinó a sus dos hermanas a cambio de ganar la lotería

Tras reportarse su desaparición, los investigadores encontró el arma homicida y los zapatos de las víctimas y, con las primeras evidencias, apuntaron al hermano menor, Danyal Hussein.

"Cuando se registró el dormitorio del acusado, la Policía encontró un documento escrito a mano que supuestamente era un acuerdo entre el acusado y un demonio, en el que prometía sacrificar mujeres para ganar la lotería y no ser sospechoso del crimen que había cometido", explicó el fiscal Oliver Glasgow.

De acuerdo con el reporte policial, en medio de las restricciones en junio del año pasado por la pandemia de coronavirus, Bibaa Henry y Nicole Smallman salieron a dar un paseo.

Allí fueron interceptadas por su hermano menor,quien apuñaló ocho veces a una de las mujeres y asestarle 28 puñaladas a la otra.

Luego del doble asesinato, Hussein concurrió a un centro de salud para que lo curen de sus heridas y afirmó que le habían robado unos chicos.

El pacto con el diablo

De acuerdo con la nota hallada, el objetivo era enviar el alma de sus hermanas con un demonio y, a cambio, este le daría como recompensa el premio mayor de la lotería y lo liberaría de responsabilidad ante la Justicia.

"Parece que el acusado confiaba en que su plan funcionaría, ya que tras los ataques fatales compró varios billetes de lotería y se hallaron tres billetes de lotería doblados dentro del acuerdo que había escrito con el diablo", precisó Glasgow durante el juicio.

Danyel, quien negó ser el autor de los asesinatos, no pudo dar una coartada creíble ni pudo explicar las evidencias en la escena del crimen y en su dormitorio.

"Al final resultó que, el demonio no cumplió con el trato, ya que el acusado no solo no ganó la lotería, sino que la policía identificó todas las pruebas que lo vinculan con estos dos asesinatos", sostuvo el fiscal.