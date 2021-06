EE.UU. comprará 500 millones de vacunas Pfizer para donar al resto del mundo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que presentará en su gira europea una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia de la COVID-19.

Algunas horas más tarde, los diarios The Washington Post y The New York Times informaron que el gobierno de Biden está comprando 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para donarlas al mundo, a medida que Estados Unidos aumenta drásticamente sus esfuerzos para ayudar a vacunar a la población mundial.

Después de recibir críticas de la comunidad internacional por no compartir vacunas, Biden informó el pasado mes que EEUU repartiría 80 millones de vacunas, la mayor parte a través de COVAX, el programa auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estados Unidos, donde la primera vacuna contra el COVID-19 se administró en diciembre de 2020, tiene actualmente a más del 53% de sus adultos completamente vacunado.

Asimismo, Biden indicó que el objetivo de su viaje a Europa es “fortalecer la alianza” y “dejar claro a Rusia y a China que “Estados Unidos y Europa están juntos”.