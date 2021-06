Corrían una picada, chocaron y lo subieron a las redes

Dos hombre se grabaron corriendo una picada a gran velocidad en General Paz y Panamericana, el pasado viernes en medio del confinamiento.

El video se popularizó en las redes sociales y buscan al conductor que iba en gran velocidad.

Las imágenes muestran como un auto Peugeot, en el que viajaban dos personas, zigzaguea

El conductor perdió el control del auto y terminaron en la banquina. No hubo muertos ni heridos. Antes de chocar, se escucha a un acompañante que dice: "ya está", pero el conductor acelera. "Casi me caigo, boludo. Bah, casi se me cae el celular", dice.