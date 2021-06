Indio Solari: "Seguir cantando es la única promesa que hago últimamente"

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota anunció que planea hacer "dos bandas con la misma gente, siempre que ellos quieran".

Carlos "El Indio" Solari afirmó este lunes a la noche que quiere "seguir cantando" porque es lo que le gusta y anunció proyectos musicales.

"Seguir cantando es la única promesa que hago últimamente, porque es lo que me gusta: cantar", sostuvo el músico, de 72 años, durante una entrevista con radio Provincia AM 1270, y añadió: "Me gusta mucho decir mis letras con música, soy más un rapsoda que un poeta".

"Sigo haciendo canciones, todos los días hay una por lo menos", contó.

En ese marco, el exl íder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota anunció que planea hacer "dos bandas con la misma gente, siempre que ellos quieran".

"Hasta ahora me dicen todo que sí", bromeó en referencia a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompaña desde 2004, y detalló: "Se va a llamar El Míster y los Marsupiales Extintos, y voy a hacer la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra" sino "para la gente más grande".

"No es tanto para bailar, es más lenta", completó.

El Indio también hizo referencia al Mal de Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que padece desde 2016: "Tengo cosas para entretenerme y, si no, tengo que buscarlas, porque es lo que me abstrae del problemita que tengo con el señor Parkinson, que está avanzando de a poquito el tipo, mientras no venga de golpe".