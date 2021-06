Scaloni aún no define el equipo para enfrentar a Colombia: "El cambio de esquema es una posibilidad real"

"El equipo casi lo tengo definido pero todavía nos queda el entrenamiento de esta tarde para valorar cómo están los jugadores. Después de la práctica lo voy a tener cien por ciento confirmado", dijo Scaloni en conferencia de prensa.

En esa línea, puntualizó: "En principio no son sólo (Gonzalo) Montiel y (Giovani) Lo Celso, también está Exequiel Palacios. Gonzalo viene del tema del Covid y hay que confirmar que esté bien, lo importante es tenerlos a todos disponibles y armar lo mejor. Si están todos bien, la idea la tengo, pero hasta la tarde no lo voy a saber".

Sobre un posible modificación en el dibujo táctico, Scaloni respondió: "Cada vez que enfrentamos a un rival, buscamos la manera de poder hacerle daño. El cambio de esquema es una posibilidad real que nos puede interesar para contrarrestar a Colombia".

En cuanto a Armani, que sigue dando positivo en coronavirus tras contagiarse en el brote que sufrió el plantel de River semanas atrás, el DT expresó su descontento.

"Lo de Franco me molesta y bastante, sabemos muy bien que no tiene posibilidad de contagiar a nadie y hoy no podemos contar con él. Es una situación muy compleja para él, que quiere estar con el grupo. Lo peor de todo para un futbolista es no poder acompañar a los compañeros, a la cabeza lógicamente no le está haciendo bien", manifestó.