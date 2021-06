Santa Fe define si adelanta las vacaciones de invierno en las escuelas

En tiempo de descuento, el Gobierno provincial definirá si adelanta el periodo de vacaciones de invierno en las escuelas santafesinas. El tema será abordado en una reunión del Consejo Federal de la que participarán hoy los ministros de Educación de todas las provincias.

La semana pasada, el titular de la cartera educativa nacional Nicolás Trotta sostuvo que el adelanto del receso era una alternativa que se estaba analizando con las distintas jurisdicciones pare reducir el impacto de las restricciones de las actividades presenciales.

En tanto, miembros de la Casa Gris fueron muy cautos en proyectar un futuro para la provincia. Consultada sobre cómo seguirán las clases en Santa Fe, la ministra de Salud, Sonia Martorano, se limitó a decir que todo está bajo análisis, aunque la categoría de "alarma sanitaria" en la cual se encuentran muchas regiones y de la que difícilmente salgan en lo inmediato, exigiría continuar con la virtualidad.

La misma consigna fue realizada al ministro de Trabajo, Juan Manuel Pussineri, quien reiteró que la pretensión es recuperar la presencialidad "lo antes posible", pero aclaró que ello depende también de lo que se converse con Nación.

"Para nosotros, esto no es sólo una consigna, sino un trabajo que se viene haciendo desde principios de año. En la provincia tenemos a todos los docentes vacunados; trabajamos no sólo lo salarial sino también en cuestiones no salariales. Es un esquema que lo seguimos evaluando día a día. Lo vamos a conversar con Nación. Nuestra aspiración es poder tener presencialidad en las escuelas. A eso no renunciamos; por eso vamos semana a semana. Ni bien tengamos oportunidad de volver las aulas, lo vamos a hacer porque creemos en eso, y creemos que nos preparamos para tenerla", indicó Pusineri.

Vacaciones

En principio, en las escuelas de Santa Fe, las vacaciones de invierno de este año están previstas del 12 al 24 de julio. Ese calendario se estipuló a fines del año pasado, cuando la segunda ola de coronavirus aún no era una realidad que había puesto en alerta a gran parte del territorio provincial.

La posibilidad de modificar el cronograma escolar es una alternativa que empezaron a analizar algunas jurisdicciones, después de que se resolviera suspender las actividades presenciales para evitar el crecimiento de los contagios de Covid hace tres semanas.

Según advirtieron desde el gobierno provincial, la posibilidad de llevar el receso a junio será el tema central de la reunión que mantengan hoy los ministros de educación de todas las provincias con su par nacional.