Ricardo Gareca: "No me parece justo que se repita una Copa América en Brasil"

Ricardo Gareca criticó la decisión de Conmebol de mudar la sede de la Copa América a Brasil, luego de las bajas de Argentina y Colombia como organizadores.

"No me parece justo que se repita una Copa América en Brasil", manifestó el entrenador argentino, recordando que la última edición del torneo continental se disputó en ese mismo país en 2019.

En ese sentido, el técnico de la Selección de Perú, que fue subcampeona en aquel certamen, sostuvo que "lo que me interesa es que haya seriedad. Yo creo que todo Sudamérica está con problemas. No creo que haya un país en Sudamérica que no tenga inconvenientes respecto a la pandemia. No me parece que la Copa América se desarrolle en el país donde se jugó anteriormente, no tanto por la pandemia. La pandemia está en todos lados".

"Llegado el momento cuando toque la Copa América, vamos a encararla con la seriedad del caso. Pero ahora nos preocupa las Eliminatorias. Lo de la Copa América no lo veo como algo realmente planificado o que nos merezcamos los sudamericanos", añadió el Tigre.

Además, Gareca dijo que todavía no le comunicaron de manera oficial que exista la obligación de vacunarse para participar del torneo.