Omar Perotti: "Estamos ante el peligro inminente"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se mostró preocupado por la difícil situación que atraviesa el sistema sanitario de la provincia.

La ocupación de camas con asistencia respiratoria mecánica se encuentra en un 97% a nivel provincial y en los últimos días se han registrado cifrás récords que demuestra el colapso sanitario al cual está inmersa la provincia.

En el Departamento La Capital la ocupación de camas con asistencia respiratoria mecánica es del 97%, en Rosario del 9%, en Venado Tuerto del 96%, en Rafaela del 100% y en Reconquista del 95%.

En ese marco, Omar Perotti aseguró: "Estamos ante el peligro inminente de no poder dar respuestas a esa gran cantidad de pacientes que requieren atención médica urgente".

En la misma línea, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, expresó: "Estamos en una situación de alto estrés en el sistema sanitario" y agregó: "Todo el mapa lo estamos teniendo en rojo".

Luego prosiguió: "En camas generales tenemos disponibilidad pero saben que la criticidad está dada en las camas con respirador" y remarcó: "Hemos hecho un fortalecimiento de los sistema de salud, tanto en el recurso humano como en la capacidad de camas críticas y camas generales con oxígeno. Es de alta importancia tener camas generales porque están oxigenadas, también intermedias donde se utiliza el alto flujo con cánula y se utilizan los cascos helmet".

En cuanto a las camas críticas, Sonia Martorano manifestó: "Se han reforzado en toda la provincia y se ha triplicado las camas; de 154 a 462".

Sobre la situación sanitaria, Omar Perotti indicó: "Estamos en una situación crítica, con muy pocas camas disponibles para atender la gran demanda de personas que requieren asistencia respiratoria. No son medidas que me guste tomar, pero son las medidas necesarias para evitar más muertes. El tema sanitario hoy se nos impone sobre la educación (con motivo de continuar con la virtualdad de clases). No tenemos la cantidad de respiradores, de camas disponibles para atender una mayor demanda".

Asimismo, Sonia Martorano recalcó: "Nosotros seguiremos trabajando con el sistema de salud al máximo para atender a todos los pacientes; seguimos testeando al máximo de lunes a lunes" y concluyó: "Sin la ayuda de cada uno no podemos afrontar esta pandemia. Lo hacemos juntos, de esta situación salimos todos juntos".