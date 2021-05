Rulli: “Si eso no es suficiente para ir a la Selección, no sé qué será”

Gerónimo Rulli se metió en la historia grande del Villarreal con su actuación en la final de la Europa League, en la que fue clave metiendo su penal y atajando el definitivo para sentenciar la serie contra el Manchester United. Después de los festejos y la alegría, el arquero de 29 años paró la pelota y dijo que merecía un llamadito para sumarse a la Selección...

"Fui el arquero con más vallas invictas de la Europa League y campeón. Con eso me quedo Si eso no es suficiente para ir, no sé qué será...", tiró Rulli, exponiendo sus pergaminos. Y avisó que seguirá trabajando para ser citado en el futuro: "No tengo nada que reprocharme. La Selección es mi objetivo y siempre la prioricé, pero hoy no estoy enojado por no estar, sino contento con mi presente".

https://www.ole.com.ar/seleccion/rulli-lamento-seleccion_3_vRSemvWmV.html

No obstante, en charla con TyC Sports, Rulli marcó que ahora se toma la situación con más madurez: "Es cierto que en otro momento de mi carrera me afectaba más, entendí que no es una decision mía sino de otras personas".

Por último, Rulli afirmó que ni Scaloni ni su CT se comunicaron con él ni antes ni después del título: "No sé hace cuanto tiempo no tengo contacto con ellos, por lo menos a mí no me mandaron nada. De mi parte no puedo hacer más de lo que hago adentro de la cancha".

Vale recordar que Scaloni llamó a cuatro arqueros para esta doble fecha de Eliminatorias: Emiliano Martínez (Arsenal), Juan Musso (Udinese), Agustín Marchesín (Porto) y Franco Armani (River), quien sería el titular. ¿Tendrá Rulli su chance en la Copa América?